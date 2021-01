Billie Faiers a été critiquée pour un pull vendu à Minnie’s Boutique, qu’elle a mis en place avec sa sœur Sam.

La beauté Dancing On Ice, 31 ans, a modelé le design arc-en-ciel sur ses histoires Instagram, mais la créatrice de mode Olivia Rubin a affirmé qu’elle avait « arraché » le look.

Après avoir remarqué des similitudes avec un vêtement qu’elle avait conçu, Olivia a partagé un cliché de Billie dans le haut et a écrit: « Je ne republie normalement pas de copies mais je le vois de plus en plus; des célébrités et d’autres marques achètent nos vêtements. seulement pour les arnaquer.

« C’est juste un autre niveau! Ayez de l’originalité! »

« C'est juste un autre niveau! Ayez de l'originalité! »

Elle a ensuite posté des clichés de la sienne et de Billie l'un à côté de l'autre, ajoutant: « Les couleurs, les paillettes, même jusqu'aux boutons! »







Cela survient malgré le fait que le vêtement de Billie rencontre le nombre de différences légalement requis pour ne pas être classé comme plagiat.

Le cardigan Minnie’s Boutique provient d’un fournisseur d’usine, qui a confirmé à MailOnline qu’un vêtement doit avoir six à sept différences notables par rapport à un autre produit qui pourrait être classé comme similaire.

Cela signifie que la version de Minnie's Boutique est juridiquement valable et ne peut être considérée comme du plagiat.







The Mirror a contacté le représentant de Billie pour obtenir de plus amples commentaires et a refusé de commenter le Mail.

Billie a été stupéfaite dimanche soir alors qu’elle faisait ses débuts dans Dancing On Ice, faisant partie de la seconde moitié de la nouvelle liste de célébrités à emmener sur la glace.

Et dans des scènes adorables, son petit garçon Arthur a eu le rire en parlant à sa mère lors d’un appel vidéo pendant l’émission.







(Image: Matt Frost / ITV / REX / Shutterstock)









«Arthur, était-ce que maman était belle là-bas? demanda Holly Willoughby.

Mais le petit Arthur ne pouvait que rire alors que les téléspectateurs inondaient Twitter de commentaires adorables.

* Dancing On Ice revient dimanche à 18h sur ITV.