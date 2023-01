Billie Faiers a l’air incroyable alors qu’elle montre sa petite taille six semaines seulement après l’accouchement

BILLIE Faiers avait l’air incroyable en posant pour des photos six semaines seulement après avoir donné naissance à son troisième enfant.

L’ancienne star de Towie et son mari, Greg Shepherd, ont accueilli leur fille Margot dans le monde le 2 décembre de l’année dernière.

Billie Faiers a l'air incroyable alors qu'elle montre sa petite taille six semaines seulement après l'accouchement

La reine de la réalité avait l'air incroyable dans un haut sans manches rose

Le couple est déjà parent de Nelly, huit ans, et d’Arthur, cinq ans.

La nouvelle maman Billie a eu 33 ans aujourd’hui, mais a célébré avec ses proches ce week-end.

Sa sœur Sam, 32 ans, a donné un aperçu de leurs célébrations sur Instagram.

Billie a séduit dans un haut bandeau rose et un pantalon noir.

La star a complété le look avec des boucles d’oreilles en argent étincelantes.

Elle a coiffé ses mèches blondes en vagues lâches.

Pendant ce temps, Sam a opté pour une robe sans manches crème.

Elle a dit: «Joyeux anniversaire @billiesherdofficial ma belle sœur.

« Hier, Billie a organisé une fête fabuleuse pour les filles.

“Je t’aime ma soeur, toujours et pour toujours ma meilleure amie.”

Quelques jours après avoir accueilli Margot dans le monde, Billie a été cruellement humiliée par les fans.

Leurs fans ont frappé sur Instagram après que Greg a partagé une photo dans les coulisses de leur émission de téléréalité.

Il l’a légendé: “Nous reprenons donc le tournage avec notre nouveau membre du @familydiariesofficial, nous avons un bébé spécial à venir au début de l’année prochaine ”

« Je vous aime tous les deux, mais prenez un congé de maternité ! Temps libre », a exhorté un fan à Billie.

Un deuxième a fait écho: “N’en faites pas trop avec le nouveau-né / le travail / les autres enfants.”

Le couple a annoncé qu’il attendait son troisième enfant en juin.

Leur nouvel ajout est arrivé peu de temps après avoir emménagé dans leur nouveau manoir Essex de 1,4 million de livres sterling après l’avoir acheté en 2020.

Billie et sa sœur Sam sont devenues célèbres en 2010 lorsqu’elles ont rejoint Towie d’ITVBe.

Un an plus tard, Billie a rencontré Greg et ils se sont mariés en 2019.

Le couple a accueilli Margot dans le monde le mois dernier

Billie et Greg avec leurs deux autres enfants Arthur et Nellie