Billie et Greg Shepherd partagent un aperçu de leur manoir d’Essex de 1,4 million de livres sterling alors qu’ils font nettoyer leurs fenêtres

BILLIE et Greg Shepherd ont partagé un aperçu de leur manoir d’Essex à 1,4 million de livres sterling alors qu’ils nettoyaient leurs fenêtres.

Le couple de réalité est occupé à rénover la propriété de quatre lits des années 1920 depuis qu’ils l’ont achetée en 2020.

Billie Shepherd a partagé une vidéo devant son incroyable manoir d’Essex de 14 millions de livres sterling[/caption]

Billie et Greg sont ensemble depuis 2011[/caption]

Billie, 32 ans, et Greg, 37 ans, ont tenu les fans au courant de leurs projets au cours des deux dernières années sur les réseaux sociaux et dans leur émission Billie and Greg: The Family Diaries.

Le couple a même créé son propre compte Instagram dédié à la maison appelé @homewiththesheps.

Cependant, aujourd’hui, Billie a consulté sa propre page personnelle pour donner un aperçu de leur magnifique demeure.

Elle a partagé une vidéo d’une personne d’Hyper Windows grimpant sur un escabeau pour atteindre les fenêtres du dernier étage de sa maison.

Billie a légendé le message: « Temps de nettoyage des vitres.

“J’ai désespéré de voir ces fenêtres enfin propres.”

Dans un autre, l’homme a travaillé sa magie en tenant un poteau de nettoyage de vitres pour atteindre haut.

Elle a ajouté: “Cela me rend tellement heureuse car vous pouvez imaginer que c’était tout à fait la tâche avec toute la poussière / la saleté de la construction … ils ont l’air incroyable.”





Plus tôt ce mois-ci, ils ont donné aux fans un aperçu de leur pad.

En août, il a été révélé que leur incroyable manoir était enfin terminé.

Les clichés d’Ariel du manoir ont montré qu’il est assez proche de l’achèvement, car des ouvriers ont été photographiés quittant le site.

Et c’est juste à temps pour leur bébé à naître qui est en route.

Billie et Greg, qui partagent déjà Nelly, sept ans, et Arthur, quatre ans, ont révélé l’heureuse nouvelle qu’ils attendaient leur troisième enfant le mois dernier.

Partageant une photo des quatre en vacances, Billie a déclaré: “Bébé numéro 3, nous avons hâte de vous rencontrer … Nous sommes si heureux et excités .”

Billie et Greg devant leur maison avec Arthur et Nelly[/caption]

