Le 17 mars, la chanteuse « When the party is over » a dévoilé sa nouvelle, Debbie Harry -style de cheveux élégant sur Instagram , avec la légende «pincez-moi». Les fans ont inondé la section des commentaires de la star typiquement sombre de compliments, cependant, cette photo n’a pas raconté toute l’histoire de la transformation des cheveux de Billie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy