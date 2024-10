Billie Eilish tourne pour la première fois sans son frère Finneas O’Connell

CNN

Billie Eilish est passée du statut d’adolescente phénomène à celui d’adulte authentique, selon son frère, producteur et collaborateur Finneas O’Connell.

C’est l’une des raisons pour lesquelles O’Connell, pour la première fois, n’accompagnera pas sa petite sœur lauréate d’un Grammy lors de sa tournée « Hit Me Hard and Soft » – à l’exception de quelques dates de tournée – pour la soutenir. à la guitare comme il l’a fait lors de chacune de ses tournées précédentes.

« Il y a eu de nombreuses années où j’avais en quelque sorte l’impression que je ne manquerais jamais un spectacle parce que, vous savez, Billie avait 16 ou 17 ans et j’avais vraiment ce sentiment de besoin d’être là à chaque minute », a déclaré O’Connell à Vogue. entretien publié mardi.

« La vérité est », a-t-il ajouté, « au cours des dernières années de tournée, elle est vraiment devenue une adulte. »

L’âge adulte d’Eilish s’est matérialisé dans ce que O’Connell a décrit comme la « manière disciplinée d’exister en tournée » du jeune homme de 22 ans.

« Elle dort toute la journée pour s’assurer d’être reposée pour le spectacle », fait des heures de physiothérapie et consacre du temps à ses échauffements vocaux pour se préparer, a-t-il ajouté.

O’Connell annoncé lundi, il lancera son programme « For Cryin’ Out Loud! » tournée solo en février et a sorti son dernier album solo du même nom la semaine dernière.

O’Connell et Eilish parentsMaggie Baird et Patrick O’Connell, ont également été présents lors de ses tournées précédentes, Baird jonglant avec tout, de la planification à s’assurer qu’Eilish est nourrie et l’aîné O’Connell faisant partie de son équipe de scène.

« Je vais chercher vos tampons et vous préparer un burrito à tout moment, même si je dois utiliser un fer à repasser pour le faire », a déclaré Baird à Vogue dans l’article de mardi.

Et tandis que Baird a déclaré qu’elle pensait que tous les artistes pourraient bénéficier d’une « maman en tournée », elle et son mari se feront également rares cette fois-ci en laissant Eilish se lancer indépendamment dans une tournée qu’ils considèrent comme quelque chose qui lui ressemble. années d’université.

Eilish ne sera cependant pas seule. Le duo indie-rock (et les acteurs) Nat et Alex Wolff, dont Eilish a dit à Vogue qu’ils étaient parmi ses meilleurs amis, sont sa première partie de la tournée, qui a débuté à la fin du mois dernier. Elle part également en tournée avec son propre groupe live pour la première fois et amène certains de ses amis d’enfance.

Espérons, a déclaré Eilish à Vogue, « ça va être le putain de amusant.»