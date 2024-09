Billie Eilish soutient Kamala Harris pour la présidence

Billie Eilish et Finneas ont officiellement soutenu Kamala Harris pour la présidence contre Donald Trump. Dans une vidéo publiée conjointement sur Instagram, le duo, lauréat d’un Grammy et d’un Oscar, a célébré la Journée nationale d’inscription des électeurs en encourageant leurs abonnés à s’inscrire, à voter tôt et à voter pour le ticket Kamala Harris-Tim Walz.

« Nous votons pour Kamala Harris et Tim Walz parce qu’ils se battent pour protéger notre liberté reproductive, notre planète et notre démocratie », a déclaré Eilish.

Finneas a ajouté : « Nous ne pouvons pas laisser les extrémistes contrôler nos vies, nos libertés et notre avenir. La seule façon de les arrêter, ainsi que le dangereux programme du Projet 2025, est de voter et d’élire Kamala Harris. »

« Votez comme si votre vie en dépendait, car c’est le cas », a conclu Eilish.

Billie Eilish et Bill Finneas sont les dernières stars de la musique à avoir apporté leur soutien à Harris ces dernières semaines. La plus grande célébrité qui ait soutenu la campagne de Harris est peut-être Taylor Swift, qui a publié une déclaration de soutien à Harris peu après le premier débat présidentiel entre Harris et Donald Trump. Swift a noté que Harris « se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre. Je pense qu’elle est une dirigeante douée et stable et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos ».

Hillary Clinton a récemment donné une interview dans laquelle elle s’est prononcée en faveur du soutien des célébrités pendant la campagne électorale, car les fans doivent être motivés pour voter. Clinton a déclaré que Swift « apporte un impact inhabituel à un soutien ».

« Ses fans sont très nombreux et incroyablement influencés par elle », a expliqué Clinton. « C’est une chanteuse qui trace le cours de sa vie qu’ils considèrent comme leur propre vie, mais c’est aussi quelqu’un qui a tenu tête à un homme qui l’a agressée et qui s’est levé pour récupérer sa musique de quelqu’un qu’elle pensait lui avoir illégitimement volée. Elle a fait preuve d’une résilience en prenant le contrôle de sa propre vie qui envoie un message fort. Je suis un grand admirateur. Je pense [her endorsement] a un impact réel.

Regardez le soutien complet d’Eilish et Finneas dans la vidéo ci-dessous.