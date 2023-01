Billie Eilish se souvient avoir détesté son corps à l’adolescence et avoir surmonté son diagnostic douloureux

Billie Eilish s’ouvre sur les sentiments compliqués qu’elle avait à propos de son corps à l’adolescence.

Lors d’une récente interview avec Vogue pour sa toute première couverture vidéo, Eilish a parlé de sa relation avec son corps et de ce qu’il lui a fallu pour surmonter la négativité qui y est associée. Elle a expliqué que des années de blessures l’ont laissée dans beaucoup de douleur et de haine envers son corps.

Avant de percer dans l’industrie de la musique avec la sortie de “Ocean Eyes” en 2015, Eilish aspirait à devenir danseuse. Malheureusement, une blessure à sa plaque de croissance à l’âge de 13 ans l’a forcée à réévaluer ses rêves et à se trouver une nouvelle passion.

“Durant mon adolescence à me haïr et à tout ce conneries stupide, cela venait en grande partie de ma colère envers mon corps et à quel point j’étais en colère contre la douleur que cela m’a causée et combien j’ai perdu à cause de choses qui lui sont arrivées”, a déclaré Eilish. “Je me suis blessé juste après avoir fait ‘Ocean Eyes’, donc la musique a en quelque sorte remplacé la danse.”

BILLIE EILISH ADMET QU’ELLE A UNE « RELATION TERRIBLE » AVEC SON CORPS

“J’avais l’impression que mon corps m’éclairait au gaz pendant des années”, a-t-elle déclaré. “J’ai dû passer par un processus où j’étais comme, mon corps est en fait moi. Et ce n’est pas pour m’avoir.”

Eilish a finalement reçu un diagnostic d’hypermobilité, un syndrome dans lequel une personne a des articulations trop flexibles, les obligeant à se plier plus qu’elles ne le devraient, ce qui peut être douloureux.

Au cours de l’entretien, la mère d’Eilish, Maggie Baird, a donné un aperçu plus approfondi de son diagnostic, en disant que “des choses que vous et moi pourrions faire qui nous aideraient, comme certains types de massages ou de chiropraticiens, pourraient en fait la blesser”.

Ce n’est pas la première fois que l’interprète de “Bad Guy” parle de son corps, car ses problèmes de style et d’image corporelle continuent d’être un sujet d’intérêt.

En août 2021, elle a déclaré au Guardian qu’elle avait une “relation terrible avec (son) corps” et qu’elle devait “se dissocier des idées (qu’elle a) de (son) corps” lors des performances car sinon sa performance serait affectée. .

“Je porte des vêtements plus grands et plus faciles à enfiler sans tout montrer – ils peuvent être vraiment peu flatteurs”, a-t-elle déclaré. “Sur les photos, on dirait que je ne sais même pas quoi. Je sépare complètement les deux. Parce que j’ai une relation si terrible avec mon corps que vous ne le croiriez pas, alors je dois juste me dissocier.”

Elle a également admis qu’elle ne comprend pas pourquoi la société est obsédée par les corps, que ce soit le leur ou celui des autres. Lors d’une campagne pour Calvin Klein en 2019, la chanteuse a discuté plus en détail de la question, affirmant que l’obsession de la société pour les corps est l’inspiration derrière son image publique. Dans la vidéo, elle a déclaré que les vêtements amples faisaient en sorte que “personne ne puisse avoir d’opinion car ils n’ont pas vu ce qu’il y a en dessous”.

L’obsession de son corps en particulier a eu un impact profond sur son style. Elle a déclaré à Elle Magazine en 2019 qu’en tant que femme avec une poitrine plus grosse, elle se sent plus sévèrement jugée lorsqu’elle porte un haut qui pourrait montrer un peu de décolleté. Elle a fait référence à un moment où quelqu’un a pris une photo d’elle dans un débardeur après être sortie de son bus de tournée, en disant: “Mes seins étaient à la mode sur Twitter. … Chaque point de vente a écrit sur mes seins.”

“Je suis né avec des putains de seins, mon frère. Je suis né avec un ADN qui allait me donner de gros seins. J’ai récemment été FaceTiming avec un ami proche qui est un mec, et je portais un débardeur. Il était comme, ‘Ugh, mets une chemise.’ Et j’ai dit: “J’ai une chemise””, a-t-elle déclaré au point de vente. “Quelqu’un avec des seins plus petits pourrait porter un débardeur, et je pourrais mettre exactement ce débardeur et avoir honte parce que mes seins sont gros. C’est stupide. C’est la même chemise.”