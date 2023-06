Billie Eilish se fait bronzer joyeusement en bikini: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Billie Eilish, 21 ans, dégageait de véritables vibrations estivales dans une nouvelle photo épique. La chanteuse prenait un bain de soleil dehors alors qu’elle était assise sur une chaise longue et un haut de bikini multicolore à bascule, dans le nouvel instantané, qui a été partagé sur Instagram par Hans Zimmersa fille, Annabel Zimmer. Elle avait également les cheveux tirés en chignon et portait des lunettes de soleil à la mode tout en affichant un joli sourire.

Une fois la photo rendue publique, il n’a pas fallu longtemps aux fans de Billie pour republier et commenter. Beaucoup ont adoré son look et l’ont appelée « magnifique », « belle » et plus encore. Comme Annabel est connue pour souvent traîner et travailler avec Billie, il n’était pas trop surprenant qu’elle partage une photo d’elle. Elle l’a fait dans le passé, et ils reçoivent toujours beaucoup d’attention passionnante de la part du crooner « Ocean Eyes ».

Avant que Billie ne passe du temps à se détendre au soleil, elle a fait la une des journaux pour avoir récemment montré des bijoux dentaires et des collants blancs, sur d’autres photos de médias sociaux qu’elle a partagées. « Appelez-moi », a-t-il légendé le message. La talentueuse artiste a également donné aux fans un aperçu d’un tatouage de dragon sur sa hanche et d’un anneau de ventre, dans une vidéo qu’elle a partagée. Elle était assise dans une cabine d’essayage et avait un portant de vêtements suspendu derrière elle alors qu’elle enfilait ses cheveux noirs et une chemise d’ange.

Quand Billie n’attire pas l’attention sur ses photos et ses vidéos, elle le fait pour sa vie personnelle. Elle et son copain, Jesse Rutherford, a récemment rompu après presque un an ensemble, mais il s’avère que ce n’était pas une rupture dramatique. « Nous pouvons confirmer que Billie et Jesse se sont séparés à l’amiable et sont restés de bons amis », a déclaré le représentant de Billie. HollywoodLa Vie dans une déclaration le 17 mai. Le représentant a également déclaré qu’aucune tricherie n’était impliquée et que les deux sont « actuellement célibataires ».

Billie et Jesse ont été liés pour la première fois en octobre et ont confirmé leur romance un mois plus tard. Ils ont souvent été vus ensemble et sur diverses photos, y compris le moment où ils se sont déguisés en bébé et en vieil homme pour Halloween. Les rapports ont déclaré que la famille de Billie, y compris son frère Finnéastous ont soutenu la relation et ont aimé Jesse.

