Billie Eilish Rocks Wet Sheer Black Dress pour son nouveau parfum: Photos – Hollywood Life

Billie Eilish, 20 ans, a fait une démonstration complète de sex-appeal avec sa pléthore de photos publicitaires de parfums via Instagram le 17 novembre. “devinez WHAAAAAAAAAT !!!!?!!?! Eilish n ° 2 sera disponible demain à 9h PT aux États-Unis !!!!!!!!!! sur billieeilishfragrances.com !!!!!!!!! je ne pourrais pas être plus heureux avec chaque morceau de cela. Je suis plus que ravie que vous l’ayez », a légendé Billie sur la première photo.

La deuxième image était un gros plan de la star tenant son nouveau flacon de parfum, qui est une version noire du flacon en or qu’elle a vendu l’année dernière. “@_glen_luchford merci d’être le meilleur que je puisse demander et de donner vie à mon monde pluvieux d’Eilish n ° 2”, a-t-elle légendé l’instantané. La séance photo humide et sauvage comprenait également une image de la silhouette de Billie alors qu’elle était couverte de pluie. Son nouveau parfum s’appelle Eilish n ° 2 et arrive un an après la sortie d’Eilish en novembre 2021.

Après que la gagnante d’un Grammy ait partagé les photos provocantes, bon nombre de ses 107 millions de followers se sont rendus dans la section des commentaires pour réagir à la séance photo de la star. “OH GOOD HEAVENS”, a commenté un adepte, tandis qu’un autre a répondu, “d’accord. achètera merci beaucoup.” Les photos ont été un tel succès auprès de ses fans qu’ils ont même pensé qu’il s’agissait d’images promotionnelles pour de nouvelles musiques. “Tbh ça aurait été une bonne couverture d’album ** !!”, a écrit un admirateur. “JE PENSAIS QUE C’ÉTAIT UNE NOUVELLE CHANSON MAIS TOUJOURS OK”, a commenté un autre utilisateur.

Billie a parlé à ELLE à propos du nouveau parfum et a dit au point de vente qu’il était inspiré par une sensation – “humide”. Après avoir sorti son premier parfum l’année dernière, elle a également déclaré au magazine qu’elle ressentait une pression pour créer un nouveau parfum tout aussi génial. «Je voulais avoir Eilish n ° 2, quoi que ce soit, être très inspiré par Eilish l’original, et un peu comme un yin et un yang. Pas même le contraire, mais juste, comme, une version très, très différente de celui-ci », a-t-elle commencé. “Eilish est très chaleureuse et douce. C’est lourd, c’est vraiment douillet. Et [with] Eilish n ° 2, je voulais [it] se sentir un peu étrange et plus sombre et mystérieux et humide. La chanteuse a également noté que le parfum de suivi est inspiré par “la pluie et l’eau et les bois et les arbres et les épices”. Elle a certainement atteint son objectif « De l’eau, de l’eau, de l’eau » avec ses photos également, car il ne manque pas de goutte dans les images.

Elle a appelé Eilish n ° 2 le «frère plus sensuel» du premier parfum qu’elle a publié l’automne dernier. De plus, Billie a déclaré qu’elle souhaitait que ses parfums puissent être portés par n’importe qui. “Je ne pense pas qu’Eilish était super féminine, mais je la voulais encore moins féminine que ça. Avec Eilish, je voulais le faire pour que n’importe qui puisse le porter. Mais encore plus avec celui-ci », a déclaré la bombe au point de vente.

Quand on parle à ELLE à propos du nouveau parfum, Billie a également taquiné une nouvelle musique. Elle a dit qu’Eilish n ° 2 ressemble à sa chanson “Oxytocin” (même si cette chanson est rouge dans sa tête). Cependant, elle a également révélé qu’elle avait créé quelque chose de nouveau pour accompagner le parfum. «Curieusement, nous avons récemment fait quelque chose pour Eilish n ° 2 – alerte spoiler. Je voulais créer une petite chose qui va avec Eilish n ° 2 qui met vraiment en évidence ce que ça fait. Et je pense que nous l’avons très bien fait. Donc, quand les gens entendront cela, cela ira avec Eilish n ° 2 », a conclu Billie.