Billie Eilish révèle sa pire peur

La chanteuse Billie Eilish dit qu’elle ne peut pas imaginer être une mauvaise personne pour qui que ce soit. L’idée que quelqu’un puisse la rencontrer et avoir une mauvaise expérience lui donne envie de sauter d’une falaise, a-t-elle avoué.

«Je voulais être l’artiste dont je voudrais être fan. L’idée que quelqu’un puisse me rencontrer et avoir une mauvaise expérience me donne envie de sauter d’une falaise, genre, sérieusement. Je veux que tous ceux avec qui j’entre en contact se sentent complètement juste le plus haut qu’ils pourraient ressentir », a-t-elle déclaré sur The Late Show With Stephen Colbert.

Lockdown a peut-être été difficile pour beaucoup, mais Billie révèle qu’elle a trouvé une lueur d’espoir.

«L’année a été nul, et si je pouvais revenir en arrière et la changer, je le ferais, mais en même temps, j’ai eu plus de temps que je n’ai jamais eu», a déclaré Eilish.

«Bien sûr, je pense que cela vaut pour tout le monde. Mais c’était vrai pour moi après deux semaines. Déjà deux semaines au début de la quarantaine, c’était le plus de temps que je passais en quatre ans », a-t-elle ajouté.

La chanteuse avait annulé sa tournée mondiale «Where Do We Go» l’année dernière en mars en raison de la pandémie et, réfléchissant à ce qu’elle ressentait, Billie a déclaré: «C’était la même chose que pour tout le monde. C’était tellement bizarre.