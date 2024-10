Billie Eilish révèle avoir « souffert » en « grandissant »

Billie Eilish a réfléchi à la douleur qu’elle avait ressentie en grandissant.

Dans un article de couverture pour VogueEilish a parlé de son passé douloureux.

Elle a dit : « Je souffre essentiellement depuis l’âge de neuf ans. »

« En grandissant, j’entendais toujours les gens dire : ‘Attends d’être plus vieux ! Tu vas avoir tellement de douleur !’ Et je me souviens avoir été si furieuse », a ajouté Eilish.

De plus, le Oiseaux d’une plume La hitmaker a parlé de ses « moments sombres » pendant la tournée.

Bien qu’elle se soit produite devant des milliers de personnes, Eilish a admis se sentir « désagréable ».

Eilish a déclaré : « Pendant longtemps, j’ai vécu comme si c’était temporaire. Oui, je suis en tournée pour l’instant et c’est plutôt désagréable, et peu importe. Ce sera fini. Et la vérité est que c’est le le reste de ma vie. »

« Je n’avais pas réalisé que je pouvais rendre les tournées agréables », a-t-elle admis.

Après avoir admis qu’elle « avait été très seule pendant de nombreuses années », Eilish a exprimé ses perspectives d’avenir positives.

La chanteuse, qui est actuellement sur elle Tournée Hit Me Hard et Soft a déclaré: « Ça ne m’intéresse plus. Je veux profiter du spectacle ainsi que de mes journées. »