Billie Eilish répond aux critiques de mode

Billie Eilish affronte des critiques qui ont apparemment un problème avec l’évolution de son style au fil des ans.

La lauréate d’un Grammy Award, âgée de 21 ans, a posté une série de photos sur ses histoires Instagram au cours du week-end et a écrit : « J’ai passé les 5 premières années de ma carrière à être absolument OBLITÉRÉE par vous, imbéciles, parce que vous êtes un garçon et que vous vous habillez comme je l’ai fait Et on me dit constamment que je serais plus sexy si j’agissais comme une femme.

« Maintenant, quand je me sens assez à l’aise pour porter quoi que ce soit de féminin ou d’ajusté, j’ai CHANGÉ et je suis à guichets fermés », a poursuivi la légende sur une photo d’elle-même. « Et ‘ce qui lui est arrivé’ ‘OMG ce n’est pas la même Billie, elle est comme les autres’ bla bla bla. »

Eilish a ensuite appelé les « vrais idiots » et les « bozos ».

« Laissons les femmes exister ! elle a ajouté.

Eilish a suivi avec plus de publications.

« FAIT AMUSANT ! Saviez-vous que les femmes ont de multiples facettes !!!!???, c’est choquant, n’est-ce pas ?? Croyez-le ou non, les femmes peuvent s’intéresser à plusieurs choses », a-t-elle écrit.

« De plus, la féminité n’est pas synonyme de faiblesse ???!!!! omg ?! c’est fou, non ? qui savait », a-t-elle ajouté. « Et aussi totalement inouï et insensé de vouloir s’exprimer différemment à des moments différents. »

Eilish a déclaré au magazine Elle en 2021 qu’elle avait perdu 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux après avoir partagé un look différent.

« Les gens s’accrochent à ces souvenirs et ont un attachement », a-t-elle déclaré à la publication. « Mais c’est très déshumanisant. »