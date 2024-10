Billie Eilish rejoint Nat et Alex Wolff sur leur nouveau single « Soft Kissing Hour »

Nat et Alex Wolff ont fait leurs débuts dans l’émission Nickelodeon Le groupe des frères nuset ils ont parcouru un long chemin depuis. Le duo a trois albums à son actif et est actuellement en tournée pour la première fois de Billie Eilish. Vendredi 11 octobre, ils ont partagé leur nouvelle chanson « Soft Kissing Hour », et elle met en vedette la pop star aux chœurs.

« Soft Kissing Hour » a fait ses débuts le mois dernier au Canada, et ils l’ont joué plusieurs fois depuis. Sur Instagramles frères ont écrit :

C’est sorti !!!!! Nous n’avons jamais été aussi fiers de quoi que ce soit dans notre vie. [Billie Eilish] est une artiste et productrice brillante au talent insondable et l’opportunité de collaborer avec elle sur cette chanson était un rêve devenu réalité. Alex, Billie et moi (Nat) sommes restés assis dans une pièce jusqu’à 4 heures du matin avec un piano, une guitare acoustique et un micro à main. Pas de matériel professionnel, pas d’ingénieur du son, pas d' »adultes », juste trois personnes qui s’aiment en mangeant du chocolat végétalien et en faisant de la musique. Si vous écoutez très attentivement, vous pouvez entendre Shark (le chiot bien-aimé de Billie) ronfler dans certains morceaux. « Oublie la veille… c’est l’heure des doux baisers et tu as tout le pouvoir »