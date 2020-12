Billie Eilish a répondu à une suggestion selon laquelle les dessins de carnets de croquis intimes ont été le déclencheur pour des milliers de personnes de ne plus la suivre sur Instagram.

La sensation pop de 19 ans avait partagé les dessins avec ses 73 millions d’abonnés sur le site de médias sociaux dans le cadre d’une tendance «poster une photo».

Billie a partagé les croquis après que les fans lui aient demandé de publier « un dessin dont vous êtes vraiment fier », lundi.

La chanteuse adolescente a ensuite partagé une page de son carnet de croquis contenant un certain nombre de dessins de seins.

Elle a écrit à côté: « Ces lol j’aime probablement les seins. »







(Image: Billie Eilish / Instagram)



L’un de ses fans a ensuite partagé quelques captures d’écran du compte Instagram de Billie dans lesquelles il montrait que ses abonnés étaient passés de 73 millions à 72,9 millions.

Ils se sont tournés vers Twitter pour partager cela et ont affirmé que les croquis de Billie pourraient être à blâmer pour la masse soudaine de non-suivi, même si ce n’est peut-être qu’une coïncidence si la baisse s’est produite à ce moment-là.

Le fan a tweeté: « BYE NOT HER PERDING 100K CUZ OF BOOBS. »

Ils ont joint les deux captures d’écran pour montrer la baisse des abonnés.







(Image: Gareth Cattermole / Getty Images)



Billie a décidé de répondre à cette observation avec ses propres pensées sur son histoire Instagram, en écrivant: « LMFAOOO y’all bébés smh. »

La chanteuse n’a pas eu peur de riposter à ses fans lorsqu’elle sent qu’ils critiquent son apparence ou ses actions.

Avant Noël, Billie a profité de son histoire Instagram pour s’exprimer après avoir reçu des commentaires sur sa coiffure, qui la voit avoir des racines vert fluo coulant dans les cheveux foncés.

Elle a écrit en réponse: « Arrête de te moquer de moi… je suis f ** king en train de te faire un album »

Billie s’éclaira alors un peu et taquina: « Je ne l’éteindrai pas si vous continuez à vous moquer de mes cheveux. La ferme. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.