Billie Eilish promet de garder le silence sur la sexualité

Billie Eilish prévoit de garder le silence sur sa sexualité après que ses commentaires francs sur sa vie personnelle aient fait la une des journaux plus tôt cette année.

Dans un nouvelle couverture pour Vogue publié mardi, la chanteuse de «What Was I Made For» a déclaré qu’elle regrettait d’avoir été si franche dans les interviews précédentes et a juré de ne plus commettre cette erreur.

«J’aimerais que personne ne sache quoi que ce soit sur ma sexualité ou sur ma vie amoureuse. Toujours, toujours, jamais », a-t-elle déclaré au magazine.

« Et j’espère qu’ils ne le feront plus jamais », a ajouté le lauréat d’un Grammy, âgé de 22 ans. « Et je ne parlerai plus jamais de ma sexualité. Et je ne parlerai plus jamais de la personne avec qui je sors.

La sexualité d’Eilish est devenue un sujet brûlant l’année dernière après qu’elle ait été mise sur la sellette à propos de son orientation lors d’une interview sur le tapis rouge avec Variety en décembre dernier.

Après avoir révélé qu’elle était attirée par les femmes Article de novembre avec le média, un journaliste lui a demandé si elle avait l’intention de sortir.

Billie Eilish a assisté à la cérémonie annuelle des Oscars 2024 en mars dernier. Elle a juré de garder le silence sur sa vie personnelle dans une nouvelle interview avec Vogue. Sarah Morris via Getty Images

« Non, je ne l’ai pas fait », a expliqué le chanteur de « Ocean Eyes ». « Mais je me suis dit : ‘N’était-ce pas évident ?' »

Frustré, la star a appelé Variety sur les réseaux sociaux un jour plus tard.

« Merci Variété pour mon prix et pour m’avoir fait sortir sur un tapis rouge à 11 heures du matin au lieu de parler de tout ce qui compte », a-t-elle écrit sur Instagram. « J’aime que les garçons et les filles me laissent tranquille à ce sujet, s’il vous plaît, littéralement, peu importe, diffusez ‘Pourquoi ai-je été fait.' »

Eilish a de nouveau abordé la controverse sur Variety dans une interview d’avril avec Rolling Stone, mais ses commentaires sur les pressions exercées pour aborder sa sexualité ont fini par être éclipsés par ses citations plus provocatrices.

Même si elle a déclaré à Rolling Stone qu’elle « n’avait jamais prévu de parler de ma sexualité, dans un million d’années » et qu’elle était contrariée de ne pas avoir le droit de « contrôler » sa propre histoire, elle a également été extrêmement explicite sur ses attirances.

« J’ai été amoureux des filles toute ma vie, mais je ne comprenais tout simplement pas. Jusqu’à ce que l’année dernière, je réalise que je voulais mon visage dans un vagin », a déclaré la chanteuse. Elle a dit que le sexe était son « sujet préféré ».

Elle a déclaré à Vogue dans l’article de mardi qu’elle réalisait maintenant à quel point son honnêteté avait pu se retourner contre elle.