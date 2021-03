Au cours des dernières semaines, les NFT ou les jetons non fongibles ont été un sujet brûlant sur diverses plateformes de médias sociaux. Profitant de la tendance, un artiste du nom de @yungjake sur Twitter a créé une œuvre d’art très intéressante à vendre sous le nom de NFT. L’œuvre d’art est un portrait de la chanteuse populaire Billie Eilish, entièrement composée d’émojis! Dans le portrait, le visage, les cheveux, les yeux, le cou de Billie – tout cela – est entièrement fait de composites emoji. Le portrait est mis aux enchères en ce moment qui se terminera ce soir. À l’heure actuelle, l’offre la plus élevée est de 5,00 ETH (crypto-monnaie Ethereum, dont NFT fait partie) ou 9018,95 $ (6,53 042 INR). Yung Jake est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, avec des profils présentés dans des journaux et magazines prestigieux sur son ascension vers la renommée sur Internet. L’artiste originaire de Los Angeles, et connu sous le nom de James Patterson dans la vraie vie, réalise ces portraits d’emoji depuis longtemps. Ses portraits 3-Dimesional Emoji ont également été exposés à la Tripoli Gallery à Southampton, New York.

