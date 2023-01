Billie Eilish porte un t-shirt et un short de vélo ‘Topless’ lors d’une sortie à la salle de sport – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Dsanchez/CPR/BACKGRID

Billie Eilish, 21 ans, a porté une tenue décontractée qui a fait rire les spectateurs lors d’une récente sortie au gymnase. La chanteuse portait un T-shirt blanc avec un graphique original de seins et un short de motard marron alors qu’elle marchait dehors. Elle a également ajouté une casquette de baseball noire alors que ses cheveux étaient relevés en queue de cheval et des chaussettes blanches avec des baskets blanches.

Elle portait une bouteille d’eau et avait un mini sac à dos noir sur ses épaules alors qu’elle se dirigeait vers une voiture. L’artiste talentueux semblait être sans maquillage et a jeté un coup d’œil aux caméras à proximité capturant le moment. À un moment donné, elle a affiché un sourire et semblait détendue et heureuse.

Avant la dernière sortie de gym de Billie, elle a fait la une des journaux en portant une robe à bretelles et des collants dans de nouveaux selfies Instagram. Elle était dans une chambre, sur les clichés, et avait les cheveux noirs détachés. Elle a complété le look avec des talons noirs à enfiler et s’est allongée sur une couverture à carreaux dans certaines des poses glorieuses.

“tu me regardes droit dans les yeux”, a-t-elle légendé le message épique, qui a suscité de nombreuses réponses de la part des fans. “Elle a l’air incroyable”, a écrit un fan tandis qu’un autre lui a demandé de les épouser. D’autres ont commenté à quel point ses yeux étaient bleus.

Quand Billie n’attire pas l’attention sur les tenues et les photos mémorables, elle le fait pour ses interviews. La jeune adulte perspicace a récemment parlé des difficultés de son adolescence, lors d’une conversation avec Vogue. “Durant mes années d’adolescence à me détester et à me détester, cela venait en grande partie de ma colère envers mon corps, et à quel point j’étais en colère contre la douleur que cela m’a causée, et combien j’ai perdu parce que des choses qui lui sont arrivées », a-t-elle déclaré au point de vente.

Elle a également expliqué comment elle avait subi une blessure à la plaque de croissance à la hanche à l’âge de 13 ans, ce qui lui avait enlevé tout espoir de devenir danseuse. “Je me suis blessé juste après avoir fait ‘Ocean Eyes’ [in 2015]alors la musique a en quelque sorte remplacé la danse », a-t-elle admis.

