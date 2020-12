Billie EilishLes fans de la perdent complètement et à juste titre.

le bande annonce pour le documentaire de la chanteuse « my future » Billie Eilish: Le monde est un peu flou finalement abandonné le mardi 15 décembre et il semble que ce sera aussi personnel et profond que l’on pourrait s’y attendre de Billie Eilish.

Dans le clip vidéo de près de deux minutes, les téléspectateurs ont immédiatement un aperçu de la proximité du millionnaire de 17 ans avec sa famille, y compris son frère aîné et collaborateur fréquent, producteur primé. FINNÉES, 23 ans, et ses parents, acteurs Maggie et Patrick Baird.

« C’est le lit de mes parents, » dit Billie en s’allongeant et en faisant défiler son téléphone. « Je dors ici parce que j’ai peur des monstres dans ma chambre. »

L’auteure-compositrice-interprète partage également ses pensées introspectives, un trait de personnalité que ses fans adorent. « Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement manquer des gens? Pourquoi devons-nous faire face? Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser cela arriver? » elle a demandé à sa mère, qui a simplement répondu: « Parce que ça fait mal. »