Billie Eilish, Nat et Alex Wolff abandonnent la chanson « Soft Kissing Hour »

Billie Eilish a déclaré sévèrement qu’elle avait fini de parler de sa sexualité et des personnes avec qui elle sortait. Cependant, cela ne veut pas dire que le chanteur de « Birds OF A Feather » ne peut pas chanter à ce sujet.

Comme on l’entend sur le nouveau single séduisant de Nat & Alex Wolff, « Soft Kissing Hour », elle est prête à aider les autres à l’exprimer. Le duo fraternel pop-rock a exploité leur Frappe-moi fort et doucement : la tournée grand patron pour servir de producteur officiel du morceau.

Alors que le couple chante : « Payer à l’heure / Tu sais que tu me manques / Entends le bruit de la douche / Fermeture éclair sur tes bottes noires / Enfer, je suis condamné / Quand j’entre dans ta chambre / C’est l’heure des doux baisers. », il est clair que les lignes délicatement livrées sont destinées aux romantiques désespérés.

Après la sortie du morceau, le groupe s’est rendu sur sa page Instagram officielle pour écrire un message touchant à son collaborateur. « Nous n’avons jamais été aussi fiers de quoi que ce soit dans notre vie », disent-ils. a écrit. « Billie Eilish est une brillante artiste et productrice au talent insondable et l’opportunité de collaborer avec elle sur cette chanson était un rêve devenu réalité. Alex, Billie et moi (Nat) sommes restés assis dans une pièce jusqu’à 4 heures du matin avec un piano, une guitare acoustique et un micro à main. Pas de matériel professionnel, pas d’ingénieur du son, pas d’« adultes », juste trois personnes qui s’aiment en mangeant du chocolat végétalien et en faisant de la musique.

Écoutez la chanson de Nat et Alex Wolff « Soft Kissing Hour » produite par Billie Eilish ci-dessus.