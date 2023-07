Billie Eilish a averti les fans en parlant de la tendance « exaspérante » et « dangereuse » des interprètes à se faire jeter des objets sur scène.

Eilish, 21 ans, est victime de la tendance depuis « des années » mais comprend également d’où viennent les fans.

« Je suis frappé sur scène avec des choses depuis, littéralement, six ans, je ne sais pas pourquoi c’est comme neuf », a déclaré Eilish lors de la première mondiale de « Barbie » tout en parlant au Hollywood Reporter. « Les gens s’excitent, et ça peut être dangereux. »

Le frère et partenaire d’enregistrement d’Eilish, Finneas, a noté que les objets les plus souvent jetés sont les téléphones et que les fans veulent des photos.

TAYLOR SWIFT DUCKS ALORS QUE LES FANS LANCENT DES BRACELETS À LA POP STAR SUR LA TOURNÉE ERAS

« C’est absolument exaspérant quand vous êtes là-haut », a noté Eilish.

« J’ai des sentiments mitigés à ce sujet, parce que quand vous êtes là-haut, ça souffle », a-t-elle expliqué. « Mais tu sais que c’est par amour, et ils essaient juste de te donner quelque chose. Tu es dans une position vulnérable, mais j’ai été touché par des trucs pendant des années. »

Les deux ont donné aux fans un avertissement sévère.

« Ne le faites pas. Nous comprenons, mais ne le faites pas », a déclaré Finneas.

Eilish a ajouté : « Ne jetez rien sur scène, mais nous vous aimons, c’est très gentil. »

Les commentaires d’Eilish sont intervenus juste un jour après que la pop star Taylor Swift s’est fait jeter des bracelets d’amitié alors qu’elle marchait dans les coulisses samedi au Arrowhead Stadium.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’interprète de « Midnights » apparemment esquivé alors que les bracelets lui étaient jetés d’en haut. Son équipe de sécurité a dit à la foule de s’arrêter alors qu’elle tentait de les attraper ou de les faire tomber.

Juste avant que les bracelets ne soient lancés, Swift pouvait être vu dans la vidéo saluant les fans peu de temps après avoir terminé son arrêt de la tournée Kansas City Eras avec sa chanson à succès, « Karma », de son dernier album.

Swift n’est pas la seule star à qui on lui lance des choses. Harry Styles, Kelsea Ballerini et Ariana Grande ont toutes été frappées par des objets jetés sur scène lors de leurs performances.

REGARDER: ADELE A UN AVERTISSEMENT EXPLÉTIF POUR LES FANS

Adele a récemment donné aux fans un avertissement rempli de jurons sur le fait de lui lancer des objets.

« Avez-vous remarqué à quel point les gens oublient l’étiquette du spectacle en ce moment parce que [they’re] jeter s — sur scène? Les avez-vous vus », a déclaré Adele sur scène lors de sa résidence à Las Vegas.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je te mets au défi. Ose me lancer quelque chose et je te tue », a prévenu la pop star.