Billie Eilish: Le monde est un peu flou – Comment des images GoPro inédites dans un nouveau documentaire ont capturé l’ascension de la chanteuse au rang de superstar | Actualités Ents & Arts

Passer d’un « secret mal gardé à la plus grande star du monde » avec un album que vous avez écrit dans la chambre de votre frère n’est pas normal – mais votre mère non plus accrocher une GoPro au mur pour filmer chaque instant.

Pour Billie Eilish, son voyage de l’enfance à la célébrité a été capturé dès le premier jour – et maintenant un nouveau documentaire intime du cinéaste RJ Cutler laisse les fans découvrir l’histoire derrière la star.

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry commence avec sa première pièce radiophonique à seulement 13 ans avec Ocean Eyes et continue en la montrant en train d’écrire, d’enregistrer et de sortir son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? à 17.

Un équipage a suivi Eilish pendant un an. Pic: Billie Eilish: Le monde est un peu flou / Apple TV +



Avec environ 15% des images utilisées étant filmées à la maison et le reste étant filmé par lui-même et son équipe, Cutler dit à Sky News: «Nous vivons à un moment où la vie de tout le monde est devant la caméra… Et [Eilish’s mother] a capturé l’histoire en devenir. »

Il explique: « Maggie a eu la sagesse d’accrocher une GoPro dans la chambre et d’encourager Finneas [her brother] et Billie pour l’allumer quand ils sentaient qu’il y aurait quelque chose qui valait la peine d’être filmé.

« Il est très rare de voir un artiste à ce niveau de réalisation dans le processus actuel de création et tous ses défis, ses conflits, ses obstacles. »

Il décrit les centaines d’heures de séquences sur le disque dur de la famille comme « un grand cadeau », mais tient à préciser qu’il n’y a pas eu d’exploitation.

«Je ne la comparerais pas à Big Brother parce qu’il y a une suggestion d’oppression et une suggestion de contrôle, ce qui n’est pas du tout ce qui se passe», dit-il.

« Ce qui se passe, c’est que son fils écrit Ocean Eyes et sa fille l’enregistre avec son fils. Et tout d’un coup, le monde est comme, Kaboom, Billy Eilish … Ils contrôlent totalement quand la caméra s’allume et s’éteint. «

Eilish avec sa maman Maggie (à gauche). Pic: Billie Eilish: Le monde est un peu flou / Apple TV +



La mère d’Eilish, Maggie Baird, a également admis qu’elle «s’inquiétait de la façon dont cela allait se passer» et de la perception de révéler sa famille au monde.

S’exprimant avant le film, elle a déclaré: « Un cinéaste dans ce style de doc peut facilement raconter une histoire complètement différente. Un documentariste a votre vie entre ses mains. S’il prend un moment particulier sans contexte, et qu’il ne montre que le moment, vous allez avoir l’air horrible.

« En même temps, j’étais conscient dès le début que c’était quelque peu extraordinaire et qu’il fallait le documenter. »

Le père d’Eilish, Patrick O’Connell avait une préoccupation plus prosaïque: « Nous avons une équipe de doc qui regarde nos narines à tout moment, nous sommes dans cette petite maison puis une petite camionnette, des petites salles qui n’ont pas de vert salle ou dans les coulisses du tout. «

Papa Patrick était inquiet pour leur «petite maison». Pic: Billie Eilish: Le monde est un peu flou / Apple TV +



Avec cinq Grammy Awards, deux American Music Awards, deux Guinness World Records, trois MTV Video Music Awards et un Brit Award à son nom, le succès d’Eilish a été fulgurant.

Elle est aussi la la plus jeune artiste et la première femme à avoir obtenu un numéro un avec un thème de James Bond, malgré le film 007 très retardé qui attend toujours une date de sortie.

Mais bien sûr, Eilish n’avait aucune idée de la renommée qui l’attendait au moment du tournage.

S’exprimant avant la sortie du documentaire, elle a déclaré: « [It’s] époustouflant et surréaliste la façon dont ma vie s’est déroulée. Le fait qu’ils l’ont sur film est f ****** dingue. Ils l’ont avant que je sois n’importe qui. Et je n’avais pas l’intention de devenir autre chose que ça.

«C’était une idée folle… Je n’y ai jamais pensé comme une réalité. Même quand ils filmaient, moi et toute ma famille avons pensé, ‘eh, ça ne va jamais vraiment sortir’.»

Finneas (à gauche) joue avec sa sœur. Pic: Billie Eilish: Le monde est un peu flou / Apple TV +



Bien qu’il puisse y avoir des comparaisons avec un documentaire pop récent, Encadrement Britney Spears – qui raconte également l’histoire d’une jeune star solo féminine – Cutler dit que son film est une bête très différente.

Il a expliqué: « Ce n’est pas à moi d’évaluer l’état de la célébrité pop et sa nature. Mon exposition à cela est spécifique à Billy Eilish … et à l’année que nous avons passée ensemble. Donc, mes idées sont basées exclusivement sur cela. »

Il poursuit: «C’est un film sur la transformation. [Eilish] passe de l’enfance à la féminité… de quelqu’un qui a besoin d’être conduit par ses parents à quelqu’un qui peut se conduire sans eux. «

La chanteuse n’avait que 16 ans lorsqu’elle a rencontré Cutler et son équipe pour la première fois – et même si la cinéaste admet qu’elle a eu des moments vulnérables, elle « travaillait très dur pour le comprendre ».

Nous la voyons fatiguée et épuisée pendant l’enregistrement et la tournée, ses amis et sa famille disparus, pleurer sur scène à cause de blessures et être poussée à ses limites avec des demandes de photos d’entreprise sans fin après un concert.

Cutler est clair qu’Eilish est « très spécifique sur ce qu’elle aime et ce qu’elle déteste être en tournée ».

Enregistrement avec Finneas. Pic: Billie Eilish: Le monde est un peu flou / Apple TV +



Il est frappant dans le film qu’en dépit de son immense talent, Eilish ne soit pas sûre de ses capacités – remettant régulièrement en question ses capacités.

Comme son frère le dit dans le documentaire: « Billie déteste écrire des chansons en général… Elle est terrifiée par la haine en ligne, et elle assimile l’écriture de chansons populaires à recevoir plus de haine. »

Eilish elle-même a également été ouverte sur ses luttes contre la dépression et les pensées suicidaires et a déclaré que c’était une étape naturelle de l’exprimer à travers sa musique.

Dans le film, elle admet: « Je ne suis jamais heureuse … Je ressens les choses sombres, pourquoi n’en parlerais-je pas? »

Nous voyons aussi la mère d’Eilish s’inquiéter d’un lyrique dans lequel Eilish parle de sauter d’un toit et de l’impact que cela pourrait avoir sur les fans.

Et dans une autre discussion intime entre maman et fille sur la boisson et la drogue, Maggie décrit une « armée de gens essayant de s’assurer que vous ne faites pas les erreurs que les autres ont faites auparavant ».

Le besoin récent d’Eilish d’obtenir un ordonnance restrictive contre un harceleur – qui aurait menacé sa vie – n’aura probablement pas atténué les pressions exercées sur la star très demandée.

Cutler insiste sur le fait que l’état d’esprit de la chanteuse n’a pas été ignoré: «Son parcours de santé mentale est qu’elle a tendance à faire passer le bonheur des autres avant le sien.

« Elle va faire de son mieux, et cela signifie prendre soin de sa santé physique, de sa santé émotionnelle et de sa relation avec ses fans et même de relever des défis et de la manière dont ses interactions avec ses fans sont gérées par son équipe. »

Loin de l’angoisse et des luttes personnelles auxquelles tout adolescent se rapportera, le documentaire met également en lumière quelque chose de moins familier pour le jeune moyen de 19 ans – la porte soudaine aux riches et célèbres qui s’est ouverte à Eilish.

«Je ne sais pas pourquoi tu m’aimes». Pic: Billie Eilish: Le monde est un peu flou / Apple TV +



Nous voyons Eilish avec des fans de célébrités Katy Perry et Orlando Bloom (qu’elle ne reconnaît pas au départ) au festival de musique de Coachella, ainsi que d’être émerveillée de rencontrer et de travailler avec son béguin d’enfance Justin Bieber.

Dans de tels moments, Eilish oublie rapidement qu’elle est aussi une célébrité et semble vraiment étonnée de l’adoration des fans – célèbres ou non.

À un moment donné, elle dit à une foule: « C’est tellement bizarre les gars, je ne suis personne, je ne sais pas pourquoi vous m’aimez, vraiment pas. »

Bien qu’elle n’ait vu aucune séquence avant le montage, Eilish, qui dit qu’elle aime « contrôler ce que je fais et comment je suis perçue » et qui aurait donc simplement essayé de « contrôler le récit » a déclaré que le résultat était « magnifique « et » parfait « .

Ayant précédemment perplexe Cutler en disant qu’elle aimerait que le documentaire soit filmé dans un style similaire au documentaire The Office, Cutler a décrit ses commentaires positifs comme « profondément gratifiants, réfléchis et sages ».

Il ajoute: « Elle pense que c’est véridique et ce qui est gratifiant, c’est sa confession, qu’elle ne pensait pas qu’il serait possible de capturer la vérité comme nous l’avons fait. Donc, c’est génial. »

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry est en streaming sur Apple TV + maintenant.

