Billie Eilish : « J’ai été fantôme. C’était fou’

Source des images, Getty Images

Elle est peut-être l’une des plus grandes stars de la musique, mais il s’avère que même Billie Eilish n’est pas à l’abri d’être fantôme.

L’artiste américain de 22 ans a déclaré au podcast de la BBC Miss Me ? qu’elle a eu « une image fantôme folle » l’année dernière, ajoutant: « C’était insensé. »

Le ghosting – pour les non-initiés – c’est lorsqu’un ami ou un prospect romantique coupe soudainement toute communication avec vous, sans aucune explication.

La chanteuse de What Was I Made For a également déclaré qu’elle avait eu du mal à entretenir des amitiés lorsqu’elle est devenue célèbre pour la première fois.

Eilish n’avait que 14 ans lorsqu’elle a dévoilé son premier single Ocean Eyes. Depuis, elle est devenue une célébrité mondiale, remportant de nombreux prix en cours de route.

S’adressant à Lily Allen et Miquita Oliver, Eilish a déclaré: « J’ai été fantôme, c’est sûr. »

Elle a déclaré que l’incident s’était produit en décembre dernier, ajoutant qu’il était « littéralement incroyable ». [he] je ne m’ai plus jamais envoyé de texto. »

« Je me disais, es-tu mort ? Es-tu littéralement mort ? », a-t-elle dit.

« C’était quelqu’un que je connaissais aussi depuis des années et qui avait un plan, le jour où, au téléphone, j’avais un plan, voici mon adresse, être là à 15 heures – je n’ai plus jamais entendu parler de lui. Jamais. Je ne pouvais pas » Je n’y crois pas. »

Eilish a déclaré qu’elle avait vu plus tard qu’il sortait avec quelqu’un d’autre.

« Et je me suis dit ‘oh’. Mais je ne savais pas que les gens faisaient encore ça. Je ne savais vraiment pas que les gens faisaient ça. »

Le troisième album studio du chanteur et auteur-compositeur, Hit Me Hard and Soft, est sorti le mois dernier.

Plus tôt cette année, elle et son frère et collaborateur Finneas O’Connell ont remporté l’Oscar de la meilleure chanson avec What Was I Made For ?, qu’ils ont écrit pour la bande originale de Barbie.

Source des images, Getty Images Légende, Billie Eilish et son frère Finneas O’Connell se sont produits aux Oscars de cette année

Mais Eilish a déclaré que la célébrité rendait difficile pour elle d’avoir des amis.

« Eh bien, j’ai perdu tous mes amis quand je suis devenue célèbre », a-t-elle déclaré.

« Je suis soudainement devenu célèbre et je ne pouvais m’identifier à personne. C’était dur. C’était vraiment dur. »

Eilish a déclaré que sa meilleure amie, Zoe, restait à ses côtés. Mais ses seuls autres amis étaient ses employés.

« Et puis c’était mon 20e anniversaire et je me souviens avoir regardé autour de moi et il n’y avait que des gens que j’employais. Et tous avaient 15 ans ou plus de plus que moi. »

Elle a déclaré qu’un de ces employés avait par la suite démissionné, à l’improviste, et avait cessé de lui parler.

« Et c’est la pire chose qui me soit arrivée. Et cela m’a fait réaliser ‘oh attends, c’est un travail' », a-t-elle déclaré. « S’ils me quittaient, ils ne me reverraient plus jamais. »

Eilish a déclaré que depuis lors, elle a du mal à être amicale avec les gens avec qui elle travaille, « parce que je suis très effrayée par la perte et j’ai beaucoup de problèmes d’abandon », a-t-elle déclaré.

Mais elle a ajouté qu’elle avait travaillé dur pour se faire de nouveaux amis et raviver d’anciennes amitiés.

Source des images, Getty Images Légende, Billie Eilish a déclaré que trouver la gloire comportait des défis

« Il y a exactement un an, j’ai renoué avec un groupe de vieux amis et maintenant, j’ai tellement d’amis », a-t-elle déclaré.

« J’ai un équipage maintenant ! Je pourrais littéralement en pleurer. C’est la plus grande chose qui me soit arrivée. »

Elle a déclaré que lorsqu’elle les avait récemment accompagnés à une fête à Coachella, elle avait fondu en larmes.

« Je me suis dit : « Les gars, j’ai des amis et je vous aime tellement, et ça fait tellement longtemps que je n’ai pas eu d’amis. J’ai pleuré… et c’est littéralement parce que j’ai à nouveau une amitié.

La chanteuse a ajouté que le morceau Smile d’Allen l’avait inspirée à se faire de nouveaux amis.

Dans la chanson de 2006, Allen chante : « Mais avec un peu d’aide de mes amis, j’ai trouvé la lumière dans le tunnel au bout. »

« J’avais envie de pleurer en entendant cette phrase parce que je ne ressentais pas cela, parce que je n’avais pas d’amis », a déclaré Eilish.

« Et je me souviens avoir pensé que je voulais ressentir cela. Et je veux écouter cette chanson à laquelle je m’identifie de toutes les manières et entendre cette phrase sur les amis et me dire, mes amis m’ont aidé à m’en sortir. «