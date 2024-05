Billie Eilish et Taylor Swift en course pour la première place

Une guerre froide entre les titans de la musique pop – ou du moins leurs bases de fans et leurs maisons de disques mobilisées – s’est transformée en une course aux armements numériques cette semaine alors que Taylor Swift et Billie Eilish visaient la première place du palmarès des albums Billboard de la semaine prochaine.

Swift, 34 ans, occupe le sommet du Billboard 200 au cours des quatre dernières semaines avec son nouvel album à succès, « The Tortured Poets Department », qui a généré jusqu’à présent plus de 3,6 millions d’équivalents ventes d’albums (en comptant les achats physiques, les téléchargements et les streams). ). Mais le nouvel album bien noté d’Eilish, « Hit Me Hard and Soft », constitue un défi pour la première place à ses débuts, car ses 10 chansons s’avèrent populaires sur les services de streaming comme Spotify.

Si seulement c’était si simple.

Déjà, certains adeptes passionnés des deux artistes entretenaient une rivalité qui remontait à commentaires d’Eilish en mars, à propos de « certains des plus grands artistes du monde » vendant de nombreuses versions vinyles du même album, « ce qui augmente les ventes, les chiffres et leur rapporte plus d’argent ».

La tactique, qu’Eilish a qualifiée de « inutile » et préjudiciable à l’environnement, a été largement répandue mais utilisée particulièrement largement – ​​et efficacement – ​​par Swift. (Même avant ces commentaires, le frère et principal collaborateur d’Eilish, Finneas, avait déjà été entendu sur un micro chaud. plaisanterie d’avoir été « poursuivi en justice par Taylor Swift » après avoir joué avec un artiste qui avait critiqué son travail.)