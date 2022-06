Billie Eilish et Phoebe Bridgers condamnent la décision de SCOTUS à Glastonbury

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les chanteuses Billie Eilish et Phoebe Bridgers se sont exprimées lors de leurs représentations au festival de Glastonbury vendredi soir sur la décision de la Cour suprême qui a annulé Roe v. Wade.

“Aujourd’hui est un jour vraiment sombre pour les femmes aux États-Unis”, a déclaré Eilish au public pendant son set. Eilish a fait le commentaire à mi-chemin de sa performance, qui comprenait ses tubes, “Bad Guy” et “Happier Than Ever”.

Eilish n’a jamais directement fait référence à la décision historique de SCOTUS par son nom, selon Reuters. Elle est devenue la plus jeune interprète solo sur la scène Pyramid de Glastonbury lors de son set du vendredi soir.

Bridgers a également exprimé sa frustration envers la décision SCOTUS lors de sa comparution à Glastonbury, en disant: “En toute honnêteté, [the festival is] comme super surréaliste et amusant, mais je passe une journée de merde.”

Elle a ensuite demandé s’il y avait des Américains dans la foule du festival avant de diriger le public dans un chant en disant: “F— the Supreme Court.”

Bridgers a conclu en disant: “F— c’est s—. F— America. Genre, f—k you. Toutes ces vieilles mères hors de propos essayant de nous dire quoi faire avec nos f—g corps.”

Bridgers a déjà parlé de son expérience de l’avortement, tweetant le 3 mai qu’elle avait subi un avortement en 2021 lors d’une tournée. Son tweet est venu un jour après que le projet de la Cour suprême sur l’affaire Dobbs a été divulgué par Politico.

“Je suis allée à Planned Parenthood où ils m’ont donné la pilule abortive. C’était facile. Tout le monde mérite ce genre d’accès”, a écrit Bridgers dans son tweet.

La décision historique d’annuler Roe v. Wade, mettant ainsi fin au droit constitutionnel à l’avortement et cédant le pouvoir aux États individuels, a suscité l’indignation parmi les stars d’Hollywood.

L’actrice Elizabeth Banks a tweeté peu de temps après la publication de la décision, affirmant que c’était “une nouvelle dévastatrice pour les familles”. La chanteuse Taylor Swift a également partagé ses réflexions sur Twitter, disant qu’elle était “absolument terrifiée”.