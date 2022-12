Billie Eilish et Labrinth donnent une performance au concert de LA: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Billie Eilish avait beaucoup d’ajouts spéciaux pour sa série de concerts dans sa ville natale au Kia Forum à Inglewood sur elle Plus heureux que jamais tour. La popstar, 20 ans, a commencé la course de trois nuits avec une apparition surprise de Labrinthe le mardi 13 décembre. En fin de spectacle, le chanteur de 33 ans est sorti et a chanté deux de ses chansons avec Billie pour une surprise épique.

Le chanteur, qui a composé la musique originale de Euphorie, a lancé son apparition surprise en jouant sa coupe de 2019 “Mount Everest”, puis Billie a fait un duo avec lui sur une chanson à venir “I’ve Never Felt So Alone”, par Setlist.fm. Alors que les deux chanteurs interprétaient “I’ve Never Felt So Alone”, des lumières ont clignoté derrière eux dans les vidéos capturées par les fans sur Twitter. Labrinth a porté une chemise et un pantalon noirs transparents avec une photo en noir et blanc d’un visage imprimée dessus. Il a donné un meilleur aperçu de la tenue sur son histoire Instagram.

Le premier des concerts de la ville natale a présenté quelques surprises supplémentaires pour les fans. Billie a joué un énorme set de 32 chansons, chargé de classiques familiers comme “bad guy” et “Happier Than Ever”. Elle a également interprété “my future” pour la première fois de la tournée, et comme c’est bientôt Noël, elle a également inclus une reprise du classique Judy Garland carol “Have Yourself A Merry Little Christmas”, avant d’interpréter ses deux dernières chansons.

L’apparition surprise de Labrinth est également intervenue à la fin d’une année épique pour le chanteur. Il a reçu deux nominations aux Primetime Emmy pour la musique originale et les paroles exceptionnelles pour les morceaux “Elliot’s Song” et “I’m Tired”, qu’il a écrit pour Euphoriepour lequel il avait remporté un Emmy pour avoir écrit des chansons en 2019. Il se prépare également à sortir son troisième album solo Fins et débuts en août 2023.

Billie a deux autres émissions dans sa ville natale Plus heureux que jamais tournée, et elle reprendra avec quelques dates internationales l’année prochaine, mais c’est agréable de voir qu’elle aura du temps pour se détendre et passer du temps avec sa famille pour les vacances après les spectacles. Avant le début de Noël, des sources proches du lauréat d’un Grammy ont révélé à HollywoodLa Vie exclusivement qu’elle a de grands projets avec son nouveau petit ami Jesse Rutherford. “La famille de Billie fait tout son possible pour Noël et ils ont beaucoup à célébrer cette année. Jesse sera absolument inclus dans tous leurs projets de vacances. Il l’inclura également dans le sien. Jesse est très proche du frère de Billie », ont-ils déclaré.

