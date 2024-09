Billie Eilish et Finneas soutiennent Kamala Harris

Billie Eilish et Finneas ont soutenu Kamala Harris et Tim Walz pour l’élection présidentielle de 2024.

Les musiciens et frères et sœurs oscarisés ont publié une bobine sur Instagram le mardi — Journée nationale d’inscription des électeurs — exhortant leurs partisans à s’inscrire pour voter et exposant les raisons pour lesquelles ils soutiennent le ticket Harris-Walz.

« Nous votons pour Kamala Harris et Tim Walz parce qu’ils se battent pour protéger notre liberté de procréation, notre planète et notre démocratie », déclare Eilish dans le clip. « Votez comme si votre vie en dépendait, car c’est le cas. »

« Nous ne pouvons pas laisser les extrémistes contrôler nos vies, nos libertés et notre avenir », ajoute Finneas. « La seule façon de les arrêter, ainsi que le dangereux programme du Projet 2025, est de voter et d’élire Kamala Harris. »

Eilish s’est opposée à la campagne et à la présidence de Donald Trump depuis qu’elle a légalement le droit de voter. En 2020, à l’âge de 18 ans, Eilish était la plus jeune musicienne à se produire à la Convention nationale démocrate, où elle s’est exprimée avec force contre le danger que Trump représentait selon elle pour la nation.

« Vous n’avez pas besoin que je vous dise que la situation est désastreuse – Donald Trump est en train de détruire notre pays et tout ce qui nous tient à cœur. Nous avons besoin de dirigeants qui résoudront des problèmes comme le changement climatique et le Covid – et non qui les nieront. Des dirigeants qui lutteront contre le racisme systémique et les inégalités », a-t-elle déclaré avant d’interpréter sa chanson « My Future ». « Et cela commence par voter pour quelqu’un qui comprend l’enjeu ; quelqu’un qui construit une équipe qui partage nos valeurs. »