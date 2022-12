Billie Eilish et Dave Grohl interprètent «My Hero» dans Taylor Hawkins Tribute – Hollywood Life

Voir la galerie





Billie Eilish a eu une surprise spéciale pour ses fans en assistant au deuxième de ses trois spectacles “Hometown Encore” au Forum Kia de Los Angeles le jeudi 15 décembre.) “Vous les gars, j’aimerais inviter un de mes amis”, Billie, 20 ans , a déclaré à la foule, avant de sortir Dave Grohl. Dave, 53 ans, est sorti avec une guitare acoustique à la main et s’est assis avec Billie pour interpréter une version en duo du Foo Fighters chanson “Mon héros”. Suite au décès en mars 2022 du batteur Taylor Hawkins“My Hero” est devenu l’hymne hommage du groupe à leur ami bien-aimé, et Billie était heureuse de célébrer la vie de Taylor aux côtés de Dave.

Avant la représentation, Dave a expliqué comment Billie avait honoré Taylor aux Grammy Awards 2022. Billie a interprété “Happier Than Ever” tout en portant un t-shirt noir surdimensionné avec l’image de Taylor sur le devant. “Plus tôt cette année, tous les Foo Fighters et nos familles se sont réunis chez moi pour regarder les Grammys”, a déclaré Dave au Kia Forum bondé. “Et quand Billie est sortie pour sa performance dans le T-shirt Taylor Hawkins, la salle a été remplie de vraies larmes d’amour et de gratitude.” Dave a ensuite remercié Billie au nom des familles des Foo Fighters et au nom de la famille Hawkins, qui étaient présents pour le concert.

Billie a parlé de l’impact de Taylor quand elle et son frère, FINNÉESa parlé avec Accéder à Hollywood avant la 94e cérémonie des Oscars. “Taylor était un joueur tellement légendaire”, a déclaré FINNEAS, par Blabbermouth.net. “Nous étions des admirateurs de son travail des années avant de le rencontrer. Et nous ne l’avons rencontré qu’une poignée de fois – j’aurais aimé pouvoir passer plus de temps avec lui – mais il n’aurait pas pu être une personne plus gentille, plus cool et plus généreuse aussi. Et une personne tellement inspirante. Nous avons juste le cœur brisé.

“C’était incroyablement déchirant”, a déclaré Billie à propos de la mort de Taylor. “C’était juste avant de monter sur scène. Et nous avons appris la nouvelle, et cela nous a vraiment, vraiment tous déchirés. C’est horriblement, horriblement tragique.

Taylor a été découvert mort dans sa chambre d’hôtel à Bogota, en Colombie, le 25 mars 2022. Il avait 50 ans. De nombreuses célébrités ont rendu hommage à Taylor après son décès prématuré. Et le groupe a organisé deux concerts commémoratifs, offrant aux fans une chance de venir pleurer la perte du musicien emblématique.

