Billie Eilish demande une ordonnance restrictive contre un homme après le harcèlement

Billie Eilish demande une ordonnance restrictive contre un homme qui l’aurait harcelée depuis août dernier.

Dans les documents judiciaires déposés le 11 février et obtenus par E! News, la chanteuse a demandé au tribunal de lui accorder une ordonnance de non-communication pour harcèlement civil contre John Matthews Hearle, un homme de 23 ans qui passe aussi par Adam Lucifer. Elle a également demandé des ordonnances de protection supplémentaires pour ses parents, Maggie Baird et Patrick O’Connell, selon les documents.

Selon la déclaration de Billie, au cours des six derniers mois, Hearle a «harcelé et menacé» la chanteuse alors qu’elle était garée dans une école en face de sa maison familiale. En août dernier, elle allègue qu’il a commencé à laisser des lettres «extrêmement inquiétantes et menaçantes» sur la propriété de sa famille. Selon sa déclaration, l’une de ces lettres se lit comme suit: «Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez, à moins que ce que vous vouliez, ce soit mourir pour moi».

Dans les mois qui ont suivi, elle affirme qu’il a dormi sur la propriété de l’école «presque toutes les nuits» et qu’il «me regardait pendant que j’entre et que je sors de chez nous».