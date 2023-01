Billie Eilish craint pour sa sécurité après qu’un fan est entré par effraction chez elle – National

Billie Eilish a déclaré qu’elle craignait pour sa sécurité et celle de sa famille après qu’un fan ait fait irruption dans sa maison “sans préavis ni invitation”.

La jeune femme de 21 ans dépose une ordonnance d’éloignement contre un individu nommé Christopher Anderson, qui est entré chez elle le 5 janvier.

«Mon père et des membres du département de police de Los Angeles m’ont récemment informé qu’un individu qui s’appelle Christopher A Anderson ou Chris Anderson est récemment entré à l’intérieur de la maison de ma famille le 5 janvier 2023, sans préavis ni invitation, après avoir apparemment professé son amour. pour moi et exprimant qu’il voulait vraiment me rencontrer », a déclaré Eilish dans des documents juridiques obtenus par l’agence de presse PA.

La musicienne a soumis mardi sa demande d’ordonnance d’interdiction à la Cour supérieure de Los Angeles, demandant la protection de sa mère et de son père, Maggie Baird et Patrick O’Connell, ainsi que de son frère Finneas O’Connell.

Eilish a poursuivi en disant dans les documents: “J’ai visionné des images de cet individu et je peux confirmer que je n’ai aucune idée de qui il est et que je n’ai eu aucune relation ou communication antérieure avec lui.”

Ce n’est pas la première fois qu’Anderson se serait présenté à la propriété, le chanteur affirmant que la police avait été appelée à cinq reprises avant le dernier incident.

“Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’un inconnu tente de contacter ma famille et moi spécifiquement en nous harcelant devant le domicile familial et en faisant des professions d’amour et des menaces de violence contre moi”, a ajouté Eilish.

“Cependant, chacune de ces occasions, y compris la présente, me cause une anxiété, une peur et une détresse émotionnelle importantes quant à ma sécurité personnelle et à celle de mon père, de ma mère et de mon frère.

“Je crains qu’un jour l’une de ces personnes fasse quelque chose de violent ou d’extrêmement dérangeant envers moi ou l’un des membres de ma famille.”