Alerte spoil! Contient des détails sur le documentaire Apple TV + «Billie Eilish: Le monde est un peu flou», dont la première est prévue vendredi.

Personne n’aime plus « The Office » que Billie Eilish.

La pop star a échantillonné un clip de la série de faux documentaires bien-aimée de NBC dans sa chanson de 2019 « My Strange Addiction », et a depuis fait étalage de son fandom dans un podcast avec Steve Carell et un jeu-questionnaire « Office » avec Rainn Wilson.

Alors quand est venu le temps de faire son documentaire « Billie Eilish: The World’s a Little Blurry » (streaming sur Apple TV + vendredi), Eilish, 19 ans, s’est naturellement tournée vers la sitcom du lieu de travail pour trouver l’inspiration.

«Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois et que nous avons discuté du (film), je me suis dit: ‘Comment voudriez-vous que ce soit?’ », a déclaré le réalisateur RJ Cutler à USA TODAY. « Et elle a dit: » Je veux que ce soit comme « The Office ». Elle voulait ce genre d’approche réelle et globale, et cette relation de John Krasinski avec la caméraoù un coup d’œil peut briser le quatrième mur. Nous le faisons deux ou trois fois dans ces moments critiques, où elle regarde droit dans le canon de la caméra.

«Vous savez qu’elle vous voit et elle sait que vous la voyez. C’est cette connexion même de Billie Eilish avec le public.

‘Elle est la patronne’

Cette connexion fait partie de ce qui fait de « Blurry » le film musical le plus intime et révélateur depuis des années. De nombreux pairs d’Eilish ont récemment publié des documentaires, comme moyen de réinvention ou de promotion d’albums. Mais la plupart ne font qu’effleurer la surface de la vie intérieure de leurs sujets, tandis que Cutler approfondit la ténacité et les compromis de la jeune renommée.

D’une durée de près de 2 heures et demie, « Blurry » renonce aux interviews de têtes parlantes et aux voix off pour des séquences de style vérité et une vidéo maison rafraîchissante et non vernie (dont une grande partie a été tournée par Eilish et sa famille). La première moitié est presque entièrement consacrée à la réalisation de son premier album à dominance Grammy « When We All Fall Asleep, Where Do We Go? », Qu’elle a co-écrit et enregistré dans sa modeste maison de Los Angeles avec son frère Finneas O’Connell. , maintenant 23.

Raconté à travers des écrans d’ordinateurs portables et des vidéos iPhone, nous regardons les frères et sœurs expérimenter des sons et travailler sur les paroles de futurs succès tels que « Bad Guy », tout en parlant à leurs parents, Maggie Baird et Patrick O’Connell, des dates limites imminentes pour les albums. Beaucoup de chansons et d’idées visuelles proviennent directement des carnets de croquis éclatants d’Eilish. À un moment donné, elle dirige avec charme sa mère dans leur arrière-cour, en tirant une preuve de concept pour sa vidéo « When the Party’s Over ».

«Billie Eilish est la vision de Billie Eilish: tout son travail, son image, son entreprise. Elle est la patronne», dit Cutler. « Cette séquence a été tournée quand elle avait 16 ans, et la composition, la spécificité et la confiance qu’elle a sont super à voir. Il ne sera pas surprenant que la carrière de Billie implique finalement une quantité vraiment saine de réalisation. »

Rien n’était interdit

Cutler ne craint pas les luttes, agissant comme une mouche sur le mur alors qu’Eilish fait face au chagrin, à la croissance et aux multiples blessures aux jambes causées par la performance. Lors d’une tournée européenne éclair, Eilish parle franchement de solitude et de se sentir déconnectée de ses amis chez elle. Dans une autre conversation avec sa mère, elle débat de la sortie de « Xanny », au cas où le sentiment anti-drogue de la chanson pourrait revenir la mordre quand elle serait plus âgée.

Nous avons également de rares aperçus de sa relation avec un ancien petit ami, surnommé Q, à travers des appels téléphoniques vertigineux et des images des coulisses. Elle le sérénade doucement avant de jouer le plus grand spectacle de sa carrière à Coachella 2019, pour se lever lorsqu’elle sortira de la scène. Elle retourne en larmes à son hôtel et embrasse son frère, leurs mots juste hors de portée de voix.

Eilish s’est ouverte à Vogue l’année dernière sur le fait de tomber dans la dépression après avoir fréquenté quelqu’un qui la traitait mal, mais qui a autrement gardé ses relations privées.

« Nous sommes attentionnés, nous sommes sensibles – nous ne nous cachons pas dans les coins. Mais il n’y avait aucun domaine spécifique de sa vie dans lequel nous n’avons pas été invités », dit Cutler. À la fin de la journée, «nous racontons l’histoire de cet artiste hors du commun qui explose sur la scène culturelle mondiale, et d’une jeune femme qui franchit le seuil de l’enfance à l’âge adulte».

‘Je ne peux littéralement pas passer un mauvais moment’

Cutler remercie la famille et l’équipe d’Eilish de l’avoir aidée à naviguer dans la célébrité, ainsi que les mentors célèbres Justin Bieber et Katy Perry, qui font des camées attachantes offrant des conseils. Mais ce n’est pas toujours parfait.

L’un des moments les plus tristes du doc ​​survient tard dans le film lorsque la chanteuse est prise en embuscade par divers cadres et leurs enfants exigeant des photos lors de son concert. Par la suite, elle voit un commentaire en ligne disant qu’elle était « impolie lors de la rencontre ».

«Je ne peux littéralement pas passer un mauvais moment», dit Eilish, naturellement frustrée. « Je ne veux pas que quiconque sache qui je suis et qui soit un fan ou qui connaisse un fan me voie dans une situation difficile. C’est embarrassant et je dois continuer à sourire, et si je ne le fais pas, ils détestent moi et je pense que je suis horrible. »

«Pas de la jeter aux loups», répond sa mère, admettant qu’ils «ont échoué» et promettant de faire mieux.

«La pression est constante, c’est un travail difficile», dit Cutler. Mais Eilish « est tellement intelligente. Je me souviens avoir demandé à son technicien de guitare le premier jour de tournage, » Quelle est la clé de leur succès, Billie et Finneas? » Et il a dit: ‘Ils ne donnent pas un (juron) et ils ont toujours raison. Ils ont été assez intelligents pour s’entourer des adultes qui reconnaissent cela et soutiennent cela, et ne veulent pas qu’ils soient autre chose que ce qu’ils sont. «