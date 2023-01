Billie Eilish cambriolage – La police se précipite vers la maison familiale du chanteur à Highland Park après une “clôture de houblon cambrioleur”

Un HOMME a été arrêté après avoir prétendument tenté de s’introduire dans la maison familiale de Billie Eilish.

Les flics ont fait irruption dans la propriété de Los Angeles juste après 21 heures, heure locale, jeudi.

Les flics ont fait irruption dans la maison familiale de Billie Eilish à Los Angeles au milieu d’informations faisant état d’un cambriolage présumé Crédit : Getty

Des images ont montré des flics ratissant la propriété après avoir chargé sur les lieux Crédit : ABC7

Il est allégué qu’un homme a tenté de sauter par-dessus la clôture de la maison, selon ABC7.

Les flics ont déclaré que le suspect était vêtu de noir et portait un masque.

Des images montrent des flics ratissant la propriété à la recherche de preuves potentielles.

La police a révélé qu’un homme a été arrêté et qu’aucun blessé n’a été signalé.

On ne sait pas si quelqu’un se trouvait à l’intérieur de la maison de Highland Park.

Eilish, sept fois lauréate d’un Grammy Award, a grandi dans la propriété avec son frère Finneas.

On ne sait pas si la jeune femme de 21 ans vit toujours à la maison avec ses parents.

Elle a déclaré à Rolling Stone en 2021: “J’aime juste mes parents, donc je veux être avec eux.”

Le point de vente a rapporté que Finneas avait déménagé il y a plusieurs années alors qu’il vivait avec sa petite amie Claudia Sulewski.

Et Eilish a déclaré à V Magazine : “Ma relation avec ma maison n’a pas changé, tout comme avec mes parents et mon frère.

“Je pense que c’est un peu choquant pour certaines personnes qui ont grandi avec moi ou qui ne m’ont pas vu depuis longtemps…[they] venez nous voir et voyez que c’est exactement la même chose. C’est comme si tu entrais ici et que nous étions en 2003.”

En 2019, la chanteuse et sa famille ont fait dormir un garde du corps dans le salon alors que l’adresse de la propriété avait été divulguée en ligne.

Trois fans se seraient présentés en une journée, dont un homme qui avait fait tout le trajet depuis San Diego.

Eilish a décrit l’épreuve comme “vraiment traumatisante”.

Elle a ajouté: “Je ne me sens plus du tout en sécurité dans ma maison, ce qui est nul. J’adore ma maison.”

Eilish et Finneas ont enregistré l’album de la star When We Fall Asleep, Where Do We Go? à l’intérieur de la maison.