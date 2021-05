Billie Eilish annonce les dates de la tournée mondiale «  Happier Than Ever  », pour couvrir les États-Unis et l’Europe

La chanteuse primée aux Grammy Awards, Billie Eilish, a annoncé les dates de sa prochaine tournée mondiale à l’appui de son prochain album ‘Happier Than Ever’.

Selon Variety, la chanteuse a annoncé vendredi 21 mai que sa tournée dans les arènes, longtemps retardée, débutera le 3 février 2022. Sa sortie de 32 dates aux États-Unis durera un peu plus de deux mois, dans la première moitié de Avril.

De là, Eilish prend une pause d’environ deux mois avant de faire 18 spectacles en Europe, couvrant une période d’environ un mois, du début juin aux premiers jours de juillet 2022. La pop star prendra la route en 2022 avec des dates alignés au Royaume-Uni et en Irlande dans les villes de Londres, Manchester, Birmingham, Glasgow, Belfast et Dublin en juin.

Les dates comprendront quatre spectacles à l’O2 Arena de Londres. La tournée mondiale débutera à la Nouvelle-Orléans le 3 février 2020 et comprend deux nuits au Madison Square Garden de New York les 18 et 19 février, ainsi qu’un spectacle au Prudential Center de Newark le 22 février. Forum de Los Angeles les 6, 8 et 9 avril avant de se rendre au Royaume-Uni et en Europe.

La chanteuse avait précédemment annulé sa tournée mondiale « When We All Fall Asleep, Where Do We Go », en décembre 2020, expliquant qu’aucune solution alternative n’était disponible en raison de la pandémie de coronavirus.

Pendant ce temps, le prochain album d’Eilish devrait sortir le 30 juillet. «MON NOUVEL ALBUM« Plus heureux que jamais »SORTE LE 30 JUILLET! c’est ma chose préférée que j’ai jamais créée et je suis tellement excitée et nerveuse et EAGER que vous l’entendiez », a écrit Eilish le mois dernier.

«Happier Than Ever» contiendra près de 16 titres, y compris les singles précédemment sortis «Par conséquent, je suis» et «Mon avenir» ainsi que le nouveau single «Votre pouvoir». Les titres de chansons tels que «Everybody Dies», «I Didn’t Change My Number», «Lost Cause» et «NDA» figurent également sur la liste des morceaux.