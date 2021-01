Billie Eilish s’est ouverte sur sa relation « horrible » avec son corps quand elle était plus jeune.

La sensation pop est devenue célèbre après que son single Bad Guy, en tête des charts, soit devenu viral en 2019.

Et la jeune femme de 19 ans est devenue plus tard connue pour son style cool et son amour pour les vêtements amples – mais elle a révélé qu’il y avait une signification plus profonde derrière cela.

La star dit qu’elle porte ses tenues amples emblématiques pour cacher son corps, admettant qu’elle a vécu un voyage émotionnel avec son apparence physique depuis son plus jeune âge.

L’année dernière, de rares photos de paparazzi de l’adolescente portant un débardeur et un short sont apparues en ligne, et les images ont été critiquées par des shamers qui l’ont attaquée dans des commentaires.







Heureusement, Billie est dans un meilleur endroit avec son corps, et s’ouvrant à ce moment-là où les photos ont émergé, elle a parlé de prendre des pilules de perte de poids à 12 ans.

S’adressant à Vanity Fair au sujet de son passé troublé, Billie a déclaré: « Je pense que les gens autour de moi étaient plus inquiets que moi, parce que la raison pour laquelle je me coupais était à cause de mon corps. Pour être tout à fait honnête avec vous, J’ai commencé à porter des vêtements amples à cause de mon corps.

«J’étais vraiment, vraiment heureux, surtout, d’être à cet endroit de ma vie, parce que si cela s’était passé il y a trois ans, alors que j’étais au milieu de mon horrible relation corporelle – ou danser une tonne, cinq ans il y a, je ne mangeais pas vraiment. J’étais en train de mourir de faim. «







Elle a ajouté: « Je me souviens avoir pris une pilule qui m’avait dit que cela me ferait perdre du poids et que cela ne faisait que faire pipi dans le lit – quand j’avais 12 ans. C’est juste fou. Je ne peux même pas croire, comme je – wow. Ouais .

« Je pensais que je serais le seul à gérer ma haine pour mon corps, mais je suppose qu’Internet déteste aussi mon corps. Alors c’est génial. »

En octobre, Billie a riposté aux trolls et a exhorté les gens à «normaliser les corps normaux» après que les images aient circulé sur les réseaux sociaux.

Billie a partagé une vidéo sur son histoire Instagram dans laquelle la blogueuse Chizi Duru la défendait.







La chanteuse a republié le clip à ses 67 millions d’abonnés après son téléchargement initial sur TikTok.

Dans le clip, Chizi demande: «Pouvons-nous normaliser des corps normaux?

«Tu vas devoir commencer à normaliser de vrais corps, ok? Tout le monde n’a pas de chariot derrière eux, ok? Les tripes sont normales.

« Ils sont normaux. Les seins s’affaissent, surtout après l’allaitement. Instagram n’est pas réel. »

Billie porte souvent des tenues de Gucci, Burberry et Louis Vuitton, mais elle porte rarement tout ce qui montre ses courbes autant que les photos virales.







Lorsqu’elle a joué dans une publicité de Calvin Klein, elle a déclaré: « Je ne veux jamais que le monde sache tout de moi. Je veux dire, c’est pourquoi je porte de gros vêtements amples.

«Personne ne peut avoir d’opinion parce qu’ils n’ont pas vu ce qu’il y a en dessous, tu sais?

«Personne ne peut être comme ‘oh elle est mince, elle n’est pas mince, elle a un cul plat, elle a un gros cul.’ Personne ne peut dire quoi que ce soit parce qu’il ne sait pas. «

