Billie Eilish a aidé à organiser un festival irlandais après avoir dit à ses fans qu’elle était « vraiment malade » | Actualités Ents & Arts

La superstar américaine Billie Eilish a été soutenue par ses fans lors de son concert à Electric Picnic après s’être plainte de se sentir « vraiment, vraiment malade ».

La foule a chanté sur des tubes comme Happier Than Ever après que la jeune femme de 21 ans ait déclaré à ses 110 millions de followers sur Instagram qu’elle « souffrait vraiment » avant sa prestation en tête d’affiche au festival irlandais vendredi.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux la montraient en train de livrer sa chanson de la bande originale de Barbie, What Was I Made For ? dans une chemise Nike blanche et une casquette de baseball.

Eilish avait déjà demandé à ses fans de l’aider lors du concert.

« Je suis vraiment très malade et, honnêtement, je souffre vraiment », a-t-elle écrit sur sa story Instagram.

Image:

Des foules regardent la King Kong Company se produire pendant le Electric Picnic Festival





« Vous me connaissez et vous savez que je n’annulerais pas un spectacle même si j’étais littéralement sur le point de mourir… (ça semble assez proche quand même mdr) mais le spectacle doit continuer.

« Je te verrai ce soir ! Mais s’il te plaît, garde à l’esprit que je fais de mon mieux et que j’aurai besoin de ton aide ce soir. Vas-y fort pour moi. »

Pendant ce temps, ancienne star des One Direction Niall Horanqui a chanté le tube Nothing Compares 2 U de Sinead O’Connor en hommage au défunt chanteur, a fait référence à ses racines locales dans un discours émouvant prononcé lors du festival.

Le chanteur né à Westmeath a déclaré à la foule : « J’aimerais pouvoir mettre des mots sur ce que j’ai ressenti. De Patrick Street, Mullingar, à ceci.

« C’est un pays de moins de cinq millions d’habitants, et le bruit que nous faisons dans le monde entier est insensé, et aussi longtemps que vous le voudrez, je serai heureux de faire flotter le drapeau de notre petit pays sur toute la planète.

Image:

Niall Horan se produisant pendant le festival





« J’aime notre petit pays. J’adore être ici ce soir. Je vous aime tous. Merci beaucoup d’être venu me voir.

« C’est de loin le plus grand public devant lequel j’ai joué en tant qu’artiste solo et j’apprécie vraiment le soutien de mon pays d’origine.

« C’est génial d’être de retour dans les Midlands, à seulement une heure de chez soi, et de vivre ça. Merci beaucoup. »