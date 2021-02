Billie Eilish a accordé une ordonnance de non-communication contre un présumé harceleur menaçant de mort | Actualités Ents & Arts

Billie Eilish a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire contre un présumé harceleur accusé de lui avoir envoyé une lettre contenant une menace de mort.

Dans des documents judiciaires obtenus par NBC News, la chanteuse de 19 ans affirme que l’homme, John Hearle, 23 ans, avait campé devant une école en face de chez elle à Los Angeles.

Eilish a déclaré dans sa demande d’ordonner qu’Hearle parlerait de manière indiscernable d’une « voix basse et dérangeante » tout en la regardant partir et arriver à la maison, et à une occasion a fait un « geste tranchant la gorge », a rapporté le journal.

« Je ne me sens plus en sécurité en sortant de chez moi et en faisant de l’exercice physique de base dans mon quartier, car il pourrait tenter de m’approcher et de me blesser », a déclaré la gagnante de plusieurs Grammy Awards dans son communiqué. «Chaque fois que je le vois, je veux juste crier.

Dans une lettre envoyée à Eilish, Hearle aurait écrit: «Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez, à moins que ce que vous vouliez, ce soit mourir pour moi.

« Vous mourrez. Pourquoi mourrez-vous? »

Ce n’est pas le premier ordre protecteur obtenu par Eilish.

En juin, un le juge a prolongé une ordonnance de non-communication pris contre Prenell Rousseau, qui avait 24 ans à l’époque, à trois ans.

Rousseau s’était présenté au domicile de la star sept fois en deux jours avant d’être arrêté pour intrusion.

La dernière ordonnance expire le 4 mars, date à laquelle une audience aura lieu, selon NBC News.

Eilish est devenue un nom connu avec la sortie de son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Qui a dominé les charts aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le monde en 2019.

En janvier 2020, elle est entré dans l’histoire en tant que premier adolescent à remporter les quatre grandes catégories – disque de l’année, chanson de l’année, album de l’année et meilleur nouvel artiste – aux Grammys.