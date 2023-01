Billie dit que son frère est mort – Hollywood Life

Billy (Catherine Zeta Jones) et Jesse (Lisette Oliviera) n’ont pas toujours eu la relation la plus confiante, mais c’est un nouveau jour. Dans cet aperçu EXCLUSIF du tout nouveau Trésor national : bord de l’histoire, Billie et Jess dînent ensemble. Billie connaît déjà la commande de boisson de Jess lorsqu’ils s’assoient, ce qui incite Jess à confronter Billie pour en savoir tant sur elle.

« Qu’est-ce que je peux dire ? Quand je creuse, je creuse profondément », dit Billie. Jess demande à Billie le médaillon, et Billie le sort tout de suite. “Je sais ce que tu penses. C’est un faux. Elle l’a apporté sur le marché noir », plaisante Billie.

Naturellement, Jess a quelques doutes. “Tu ressembles tellement à ton père”, dit Billie à Jess avant de sortir une photo. C’est une photo du père de Jess avec le frère de Billie, Sebastian, de l’époque.

Billie révèle qu’elle et Sebastian ont rencontré le père de Jess pour la première fois en dehors de Mexico. Ils pensaient qu’il était un chasseur de trésors, et il pensait la même chose d’eux. “Mais peu de temps après, nous avons réalisé que nous cherchions tous les deux le trésor pour le protéger”, explique Billie.

Jess demande où Billie où est son frère maintenant. “Il a été assassiné”, dit simplement Billie. Billie ne dit rien de plus sur son frère décédé, mais tu sais que Jess va chercher des réponses.

Le synopsis officiel de Trésor national : bord de l’histoire l’épisode 6 se lit comme suit: «Ne sachant pas qui est bon et qui est mauvais, Jess travaille avec Billie et déchiffre un indice centenaire qui pointe vers un célèbre monument du XVIIIe siècle, et ensemble, ils planifient un braquage impossible lors d’une reconstitution historique pour récupérer le prochain morceau de la carte au trésor. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et Jess est finalement confrontée à la décision la plus difficile de sa vie.

Nouveaux épisodes de Trésor national : bord de l’histoire première les mercredis sur Disney +. La première saison sera composée de 10 épisodes. La finale de la saison devrait être diffusée en février 2023.

