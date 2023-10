Billetterie Leo : Thalapathy Vijay, film de Lokesh Kanagaraj rugissant à l’avance ; des râteaux d’un montant ÉNORME

Leo est le film qui devrait faire des vagues au box-office de Dussehra. Thalapathy Vijay et Lokesh Kanagaraj se sont réunis pour un film qui contient un drame familial, une romance avec beaucoup d’action. Le film sortira en Inde le 19 octobre 2023. Il y aura une première spéciale au Royaume-Uni et aux États-Unis. Au Royaume-Uni, il a battu les préventes de tous les films indiens sortis en 2023, y compris Pathaan. C’est stupéfiant. Si vous êtes curieux de savoir combien Leo a gagné grâce à ses réservations anticipées sur les marchés étrangers, voici quelques informations. Regarde…

Leo gagne des millions en préventes anticipées au box-office mondial

Leo a gagné jusqu’à présent trois millions de dollars grâce aux préventes anticipées. Cela équivaut à Rs 24 crores. Les fans espèrent qu’il atteindra les 10 millions de dollars car il reste encore quelques jours avant la sortie. Girish Johar a partagé des statistiques de différents marchés sur les ventes anticipées de Leo. Regarde…

C’est VRAIMENT MASSIF ???? #Leo #LéoMise à jour Les ventes anticipées de TKT ont dépassé les 3 millions de dollars à l’étranger et comptent fortement plus ??? Brèves tendances… Amérique du Nord 1,4 M$+ Royaume-Uni 565 000 $+ Reste de l’Europe 400 000 $+ Moyen-Orient 410 000 $+ Australie 210 000 $+ Malaisie 175 000 $+#BOEstimations pic.twitter.com/i9AF3l07s3 Girish Johar (@girishjohar) 11 octobre 2023

Il y a du bruit selon lequel les créateurs de Leo ont déjà gagné Rs 500 crores grâce à la distribution en salles, aux droits numériques, au satellite, etc. Le coût de production du film est de Rs 300 crores. Léo est un film d’action réalisé sur une grande toile. Il est censé être inspiré du film hollywoodien A History of Violence. Sanjay Dutt joue Anthony Das tandis qu’Arjun Sarja est Harold Das dans le film. Les deux vétérans ont également reçu une réponse tonitruante. L’un des acteurs Aathma Patrick a déclaré que chaque image de Leo est plus grande que le film hollywoodien original. La musique est d’Anirudh Ravichander.

La prédiction d’Anirudh Ravichander sur Leo

La musique de Leo est du compositeur Jawan Anirudh Ravichander. Il a déjà donné sa critique du film. Les fans peuvent certainement s’attendre à des feux d’artifice de Thalapathy Vijay and co au box-office !