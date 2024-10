Billetterie du week-end : TERRIFIER 3 renverse JOKER FOLIE A DEUX pour la première place

Photo gracieuseté de Cineverse

1. Terrifiant 3

Cinéverse | NOUVEAU

Week-end d’ouverture national de 18,25 millions de dollars

Le troisième film d’une série d’horreur culte, non classé et sorti par un distributeur qui gère habituellement les sorties cinéma événementielles… Terrifiant 3 a en effet fait ses preuves comme Cendrillon de la saison effrayante en faisant ses débuts au sommet du box-office, battant haut la main la deuxième image de Joker : Folie à Deux. Un total de 18 258 276 millions de dollars pour le week-end sur 2 514 écrans donne au film une moyenne par écran de 7 263 dollars – en comparaison, un chiffre plus élevé que le message d’intérêt public du week-end d’ouverture pour une sortie estivale. Furiosa : Une saga Mad Max. C’est un grand pas en avant pour la franchise, compte tenu de 2022 Terrifiant 2 a rapporté 10,9 millions de dollars au cours de ses huit semaines entières pendant la saison d’Halloween, avec 1 550 écrans à son apogée.

Voici à quoi ressemblaient les 3 jours, aux côtés de 2 395 699 $ en avant-première de jeudi. Les chiffres de samedi et dimanche sont des estimations…

Vendredi – 5 803 577 millions de dollars

Samedi – 5 917 000 millions de dollars

Dimanche – 4 142 000 millions de dollars

Terrifiant 3 utilisé efficacement le marketing populaire pour faire passer le message à son public de chiens d’horreur ; selon Date limiteCineverse (un acteur dans le domaine du streaming et la société mère de la célèbre marque d’horreur Bloody Disgusting) a dépensé moins d’un million de dollars en marketing, sans publicité nationale. (De nombreux réseaux ne diffuseront pas de publicités pour des films non classés.) La promotion du film s’appuie sur le succès des deux premiers. Terrifiant les films, en particulier Terrifiant 2qui a rapporté 10,6 millions de dollars sur un budget annoncé de 250 000 dollars, ainsi qu’un accueil généralement positif de la part des critiques (78% sur RT) et les spectateurs (score d’audience de 90 %, CinemaScore « B »). PostTrak a obtenu quatre étoiles (76 % de positifs, 59 % de recommandations définitives), les hommes étant le plus grand public avec 61 % et les 18-24 ans, le groupe d’âge le plus important avec 37 %. Un énorme 55% de Terrifiant 3 les ventes de billets se faisaient sans rendez-vous/le jour même, ce qui a contribué à le propulser vers le haut de gamme de nos prévisions du week-end. Le réalisateur/architecte de la série Damien Leone déjà taquiné THR à propos d’une coupe prolongée de Terrifiant 3 ainsi qu’une quatrième et « dernière » entrée dans la série, actuellement en phase de planification.

3. Joker : Folie à Deux

Warner Bros. | Semaine 2

Week-end national de 7 millions de dollars

51,6 millions de dollars de cumul national | 165,3 millions de dollars de cumul mondial

Nous vivons une performance sans précédent pour un film de bande dessinée d’un grand studio, même si ce n’est absolument pas comme le souhaitaient Warner Bros. ou les exploitants. La semaine dernière, Joker : Folie à Deux déçu lors de son week-end d’ouverture à hauteur de 37,6 millions de dollars et une note CinemaScore « D » (la plus basse jamais enregistrée pour un film de super-héros), indiquant que le bouche à oreille sur le film ne s’annonçait pas bien pour la suite de la bande dessinée. Dans sa deuxième image, la suite du Joker a chuté de -81 % – la baisse la plus faible jamais enregistrée pour la marque DC – pour prendre la troisième place sur 4 102 (n/c) pour un PSA de 1 720 $ (le plus bas du Top 6). Non seulement son week-end d’ouverture représentait une réduction de 2,5 fois par rapport aux 96,2 millions de dollars de l’original, mais à ce stade, il est possible que le deuxième Joker ne gagne même pas 96,2 millions de dollars sur l’ensemble de sa diffusion en salles.

Voici à quoi ressemblaient les 3 jours :

Vendredi – 2,2 millions de dollars

Samedi – 2,8 M$

Dimanche – 2 M$

Joker 2 être vaincu par Terrifiant 3 est le plus gros bouleversement au box-office depuis Le son de la liberté battre Indiana Jones et le cadran du destiny le 4 juillet 2023. La suite du Joker a également été dépassée lors du troisième week-end de DreamWorks. Le robot sauvage au n°2, qui a tenu bon avec seulement -29% et a déjà une suite en développement. Avec l’échec de Joker 2 et de plusieurs films de la saison des récompenses à gagner du terrain, le box-office a considérablement diminué par rapport au même cadre de l’année dernière, dominé par Taylor Swift : la tournée des époques.

À l’étranger, Joker 2 a rapporté 22,7 millions de dollars supplémentaires sur 18 366 écrans sur 77 marchés, le Japon (2,4 millions de dollars sur 889 écrans) étant le nouveau venu. Comparez cela à l’ouverture japonaise de 2019 Joker avec 7 millions de dollars, ce territoire devenant le troisième plus grand marché étranger du premier film avec 46,7 millions de dollars. Les trois plus gros marchés sont le Royaume-Uni (11,8 millions de dollars), l’Allemagne (7,9 millions de dollars) et l’Italie (7,6 millions de dollars), le volume mondial s’élevant à 165,3 millions de dollars.

5. Pièce par pièce

Fonctionnalités de mise au point | NOUVEAU

Week-end d’ouverture national de 3,81 millions de dollars

Le docu-biopic animé LEGO expérimental de Focus Features Pièce par pièce a gagné 3,81 millions de dollars sur 1 865 cinémas pour un PSA de 2 038 $. Réalisé par le documentariste oscarisé Morgan Neville (À 20 pieds de la célébrité), l’histoire de la superstar de la pop Pharrell Williams mettait en vedette une multitude de noms comme Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay-Z et Snoop Dogg.

Voici à quoi ressemblaient les 3 jours…

Vendredi – 1,5 M$

Samedi – 1,3 M$

Dimanche – 990 000 $

Le public était majoritairement masculin, avec 57 % à 43 % de femmes, avec une majorité (52 %) de moins de 25 ans et 53 % de 18 à 34 ans. Un énorme 70 % du public avait moins de 35 ans. Voici à quoi ressemblaient les données démographiques…

36% de race blanche

35% latinos

19% Noir

10 % Asiatique/Autre

Bien qu’il s’agisse certainement de l’ouverture la plus basse pour un film de marque LEGO, il n’était pas spécifiquement destiné aux enfants et constitue plutôt un film potentiel de saison de récompenses qui pourrait être qualifié à la fois d’animation et de documentaire. Parmi les documentaires musicaux, son ouverture est inférieure à celle de 2003 Tupac : Résurrection (Paramount) à 4,6 millions de dollars et juste un peu au-dessus de la version Fathom de 2019 Tournée mondiale BTS : aimez-vous à Séoul (2,86 M$). Les critiques de RT ont donné Pièce par pièce un solide 81% frais note, alors que les audiences lui ont donné 94%. Il a également décroché le meilleur CinemaScore d’une semaine chargée avec un solide « A », indiquant que le public était satisfait et pourrait construire la prochaine image.

Lisa Bunnell, présidente de la distribution de Focus Features, a déclaré dans un communiqué : « Avec un CinemaScore ‘A’, un 94 % sur le Popcornmeter de Rotten Tomatoes et d’excellents sondages à la sortie des urnes, nous sommes ravis de voir le public à travers l’Amérique tomber amoureux de Pièce par pièce. Il s’agit d’un biopic animé incroyablement unique qui opère à plusieurs niveaux, à l’instar de Pharrell Williams lui-même, un individu qui a profondément marqué la culture mondiale. Nous ne pourrions être plus fiers de faire partie de ce film et nous avons hâte que le public continue à en profiter dans les salles dans les semaines à venir.

Autres performances notables

Nous avons identifié le film d’origine SNL de Sony samedi soir comme une évasion potentielle de wild card ce week-end, mais le public était tiède sur la pièce de 1975 du réalisateur Jason Reitman. Lors de son troisième week-end et sa première diffusion dans 2 309 cinémas, samedi soir a atterri au 7e rang avec 3 435 269 millions de dollars pour un PSA de 1 488 $. Peut-être samedi soir pourrait gagner l’amour sur le circuit des récompenses, même si c’est moyen 80% RT et « B+ » CinemaScore n’augurent rien de bon là non plus.

Toho My Hero Academia le film : vous êtes le prochain a rapporté 3 007 420 millions de dollars sur 1 845 écrans pour un PSA de 1 630 $, se classant au 8e rang des charts après avoir obtenu un CinemaScore « A- » et 90% de critique / 92% d’audience sur RT. Ayant déjà gagné plus de 25 millions de dollars dans le monde, il s’agit de la deuxième ouverture nationale la plus basse pour la franchise d’anime après les trois précédentes ouvertes à 1,3 million de dollars, 5,8 millions de dollars et 6,2 millions de dollars respectivement.

Réédition traditionnelle par Disney du classique de Henry Selick de 1993 Le cauchemar avant Noël a gagné environ 2,3 millions de dollars sur 1 700 écrans pour atterrir au 9e rang, portant sa valeur à vie à 89,9 millions de dollars. En août de cette année, la réédition par Fathom Events du film stop motion de Selick de 2009 Coraline a rapporté 9,8 millions de dollars pour son premier cadre 2024 avant de totaliser environ 20 millions de dollars sur cinq semaines pour une durée de vie de 116,4 millions de dollars. L’année dernière Cauchemar la réédition a rapporté 4,29 millions de dollars au cours du week-end du 20 octobre avant de finalement récolter environ 7,1 millions de dollars sur trois images 2023.

Tom Ortenberg du distributeur indépendant Briarcliff Entertainment a récemment déclaré THR que c’était une « lâcheté » de la part des majors de ne pas publier le biopic de Donald Trump L’apprenti. Sorti par Briarcliff sur 1 740 écrans, le film a ouvert à 1,58 M$ pour un PSA de 908 $, le plaçant à la 10e place. Avoir de grandes stars comme Sebastian Stan dans le rôle de 45 ans et le gagnant des Emmy/Golden Globe/Tony Jeremy Strong dans le rôle de Roy Cohn n’a pas adouci le pot pour le public incertain sur le film, et le « B- » CinemaScore n’indique pas non plus un bouche à oreille fort.

La romance non linéaire d’A24 Nous vivons dans le tempsqui retrace dix années de relation entre les personnages interprétés par Andrew Garfield et Florence Pugh, a connu un début prometteur avec 225 911 $ dans 5 salles pour un PSA de 45 182 $. Studio rapporte plusieurs questions-réponses à guichets fermés à Los Angeles ce week-end ainsi que des sondages à la sortie des urnes positifs. A24 prévoit également un lundi de 29 290 $ pour le week-end férié avant de s’étendre le 18 octobre et de s’étendre le 25 octobre.

Estimations du week-end en studio du dimanche | Week-end 41 – 2024

Estimations nationales totales sur 3 jours : 70 230 417 millions de dollars | (-47,2% par rapport à 2023)