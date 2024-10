Billetterie du week-end : Terrifier 3 remporte la bataille des clowns tueurs

La semaine dernière, nous avons laissé entendre que la faible réponse à Joker : Folie à Deux pourrait ouvrir la porte à un quart de travail unique au box-office. Cela fait également un certain temps que le top 10 n’a pas vu la moitié des titres de la semaine précédente remplacés par des titres nouveaux et en expansion, sans parler du fait qu’un seul de ces cinq titres provient d’un studio « majeur ». N’enterrons pas le lede ici, car même s’il y a plusieurs clowns dans le top 10 qui ne s’appellent pas Pennywise, un seul d’entre eux a pris la première place ce week-end. Et son nom est Art.

Roi de la récolte : Terrifiant 3 Gagne la bataille des clowns tueurs

Quoi qu’on pense du Terrifiant films, il y a encore quelque chose qui mérite d’être applaudi qu’une série avec ses racines puisse un jour diriger le box-office national. Certes, nous sommes en octobre et sa compétition est essentiellement une équipe professionnelle dont toute la formation de départ a été mise en IR la semaine précédente, mais une victoire est une victoire, et Terrifiant 3 est votre leader cette semaine. Après que le premier film ait bénéficié d’un financement participatif (à moins de 60 000 $) et ait obtenu une sortie très limitée en 2018, la suite a trouvé un public croissant en 2022. Malgré une ouverture à seulement 805 000 $ dans 770 salles le week-end du 7 octobre (un prix par salle moyenne de 1 045 $), Terrifiant 2 est entré dans le top 10, juste derrière la 20e semaine de Top Gun : Maverick. Le total du film a en fait augmenté de 28 % la semaine suivante malgré la perte de 70 de ses salles. Le nombre de sites a augmenté au cours de la troisième semaine et les rendements ont augmenté de 70,4 %, là où ils avaient gagné plus de 5 millions de dollars en 17 jours. Les cinémas ont plus que doublé pour le week-end précédant Halloween, et ont rapporté 1,9 million de dollars supplémentaires et ont finalement rapporté 10,6 millions de dollars sur un budget de 250 000 dollars.

Terrifiant 3 n’a pas déconné ce week-end, invitant plus de 2 500 cinémas à le réserver, et cela a rapporté 18,8 millions de dollars avec le soutien de CineVerse. Lionsgate n’a pas eu d’ouverture aussi grande toute l’année. Focus n’a pas eu d’ouverture aussi grande depuis 2022. Bleecker Street n’a jamais eu une ouverture aussi grande. Avec un budget de 2 millions de dollars, que le public veuille ou non revenir ou dire à ses amis de le voir à l’avenir, tout est en sauce à ce stade. Voici quelques autres films d’horreur doublant leur budget inférieur à 5 millions de dollars, le triplant, et plus encore :

Activité paranormale 2 (ouverture de 40,6 millions de dollars / budget de 3 millions de dollars)

La purge (34,0 millions de dollars / budget de 3 millions de dollars)

Le diable à l’intérieur (33,7 millions de dollars / budget de 1 million de dollars)

Scie II (31,7 millions de dollars / budget de 4 millions de dollars)

Joyeux jour de mort (26,0 millions de dollars / budget de 4,8 millions de dollars)

Extinction des feux (21,6 millions de dollars / budget de 4,9 millions de dollars)

Le dernier exorcisme (20,3 millions de dollars / budget de 1,8 million de dollars)

Auberge (19,5 millions de dollars / budget de 4,8 millions de dollars)

Terrifiant 3 (18,8 millions de dollars / budget de 2 millions de dollars)

Action ou Vérité (18,6 millions de dollars / budget de 3,5 millions de dollars)

Scie (18,2 millions de dollars / budget de 1,2 million de dollars)

Sinistre (18,0 millions de dollars / budget de 3 millions de dollars)

Sans amis (15,8 millions de dollars / budget de 1 million de dollars)

Le garçon d’à côté (14,9 millions de dollars / budget de 4 millions de dollars)

Insidieux (13,2 millions de dollars / budget de 1,5 million de dollars)

Eau libre (11,4 millions de dollars / budget de 500 000 $)

Vendredi 13 : Le dernier chapitre (11,1 millions de dollars / budget de 2,6 millions de dollars)

Barbare (10,5 millions de dollars / budget de 4,5 millions de dollars)

Parle moi (10,4 millions de dollars / budget de 4,5 millions de dollars)

L’effet Lazare (10,2 millions de dollars / budget de 3,3 millions de dollars)

C’est une sacrée liste à laquelle faire partie, et les félicitations sont de mise pour l’ensemble Terrifiant équipe pour cette réalisation.

Le Top 10 et au-delà : Le robot sauvage Tient fort, Joker Souffre d’une chute historique

Chris Sanders reste deuxième lors de son troisième week-end. Le robot sauvage. Le film d’animation a rapporté 13,4 millions de dollars (soit une baisse de 29 %) et a porté son total à 83,7 millions de dollars. Comment se tient son estimation définitive ? Le 12e meilleur total sur 17 jours pour une ouverture en septembre derrière Douce maison en Alabama (84,7 millions de dollars) et Heure de pointe (84,0 millions de dollars) tient toujours bien avec Nuageux avec une chance de boulettes de viande 2′espace. Le film a rapporté 77,6 millions de dollars en 17 jours après un troisième week-end de 13,7 millions de dollars. Cela garde Robot sauvage fermement dans la position finale de 120 à 125 millions de dollars. Il y a également de bonnes nouvelles du côté international, après avoir ajouté plus de 24 millions de dollars ce week-end. Cela porte son total à l’étranger à 64,7 millions de dollars. Si notre estimation nationale se maintient, il suffira d’atteindre 75 millions de dollars pour garantir probablement un profit en salles. De plus, une suite du film vient d’être annoncée ce week-end, donc de bonnes choses partout.

La bonne nouvelle pour Warner Bros. est que le film de Tim Burton Jus de Beetle Jus de Beetle est un véritable succès et ce depuis des semaines. Ce week-end, il a franchi sa prochaine étape, dépassant les 275 millions de dollars avec un week-end de 7,3 millions de dollars. Cependant Star Wars : Épisode II – L’Attaque des clones avait augmenté sa répartition globale de près de 3 millions de dollars, Beetlejuice Deux’la fracture du week-end est tombée à environ 1,4 million de dollars au cours Clonercontre 900 000 $ le week-end cinq. Il faudra donc du temps pour franchir le cap des 300 millions de dollars. À l’échelle mondiale, le film dépasse les 420 millions de dollars et n’est pas le seul film portant le nom de Burton dans le top 10 cette semaine. Le public semble ne jamais manquer une occasion d’assister à une réédition du film Disney. Le cauchemar avant Noël sur grand écran. Marquant sa troisième réédition annuelle consécutive, le classique réalisé par Henry Selick et produit par Tim Burton s’est frayé un chemin dans le top 10 avec 2,3 millions de dollars dans 1 700 salles. Malgré 30 ans et 10 rééditions, le film vise toujours les 100 millions de dollars au box-office national.

Alors que Terrifiant 3 a fait sa propre petite histoire ce week-end, Joker : Folie à Deux j’en avais un pour les livres. D’une ouverture de 37,8 millions de dollars, soit déjà plus de 60 % de moins que le début initial, à 7,06 millions de dollars lors de son deuxième week-end, le calcul est moche. Cela représente une baisse de 81,4%. Les films indépendants chutent ainsi tout le temps, perdant les salles après des diffusions limitées, généralement pour faire place à de nouveaux films indépendants dans des maisons spécialisées. Joker : Folie à Deux est dans 4 102 salles. La plus forte baisse jamais enregistrée pour un film dans plus de 3 000 salles a été celle de 2009. vendredi 13 redémarrage, qui a chuté de 80,4 %, passant de 40,5 millions de dollars à 7,9 millions de dollars. L’année dernière, Les merveilles a établi la barre pour une sortie dans plus de 4 000 salles, chutant de 78,1 % par rapport à son montant initial de 46,1 millions de dollars à 10,1 millions de dollars. Joker : Folie à Deux il suffit de définir un nouveau filigrane pour les deux, et avec seulement 51,6 millions de dollars nationaux, cela rapportera moins que Les merveilles. Au niveau mondial, le film coûte 165 millions de dollars et n’échappera finalement pas à l’une des plus grosses bombes de 2024.

Le dernier Mon université de héros film, Mission des héros du mondeouvert à 6,2 millions de dollars le week-end d’Halloween en octobre 2021. La dernière entrée, My Hero Academia : Vous êtes le prochaina débuté avec 3 millions de dollars ce week-end dans 1 845 salles. La version 2020 de Héros en hausse a rapporté un montant record de 13,3 millions de dollars juste avant que la pandémie ne frappe cette année-là. Chaque version a accru sa présence sur la scène mondiale avec Mission des héros du monde totalisant près de 47 millions de dollars. L’animé Transformateurs Un a finalement dépassé les 100 millions de dollars dans le monde ce week-end (111 millions de dollars au total), mais reste une déception à la fois mondiale et nationale, ne rapportant que 52,8 millions de dollars en Amérique du Nord. Kiyotaka Oshiyama Regarder en arrière a également gagné 239 000 $ supplémentaires dans 162 cinémas pour un total brut à ce jour de 1,5 million de dollars.

Les autres nouveautés ne se sont pas très bien comportées et même combinées ne pouvaient pas correspondre Terrifiant 3′C’est dégoûtant. Le documentaire d’animation Lego de Morgan Neville, d’une valeur de 16 millions de dollars, sur la carrière de Pharrell Williams, Pièce par pièceouvert à seulement 3,8 millions de dollars ce week-end, un bon chiffre pour n’importe quel documentaire, mais peut-être moins pour un documentaire de ce prix. Sony a ensuite étendu l’offre de Jason Reitman samedi soir dans 2 309 cinémas où il a rapporté 3,4 millions de dollars, loin d’être enthousiastes. C’est un début plutôt médiocre après deux semaines de chiffres décents dans la sortie de la plate-forme qui laissera indisponible une grande partie de son budget de production de 30 millions de dollars. Les films sur le show business continuent de peiner à trouver un public au-delà des critiques qui leur répondent souvent.

Briarcliff, anciennement connu sous le nom d’Open Road et Global Road, a publié le documentaire anti-Trump de Michael Moore Fahrenheit 11/9 en 2018. Il a ouvert à 2,7 millions de dollars et terminé avec 6,3 millions de dollars. Ce week-end, ils ont ouvert le magasin d’Ali Abassi L’apprentiavec Sebastian Stan dans le rôle de Donald Trump, et le film a commencé avec 1,5 million de dollars, soit plus que ce qu’il aurait gagné si les hommes de Trump avaient réussi à bloquer sa publication.

En dehors du top 10, Ne dites rien de mal a gagné 1,5 million de dollars, ce qui porte son total national à plus de 35 millions de dollars. Le film d’action indien Vettayan a rapporté 1,2 million de dollars et 2,4 millions de dollars depuis les projections de mercredi et jeudi. Celle de Coralie Fargeat Le fond n’a chuté que de 17 % pour atteindre 1,11 million de dollars supplémentaires, pour un total de 11,7 millions de dollars. Celui de Marc Forster Oiseau blanc de Lionsgate a rapporté 755 000 $ pour un total dérisoire de seulement 3 millions de dollars. La sortie en studio du film de Francis Ford Coppola Mégalopole reste dans seulement 227 salles au cours de sa troisième semaine, où il a rapporté 230 000 $ pour un total de seulement 7,3 millions de dollars et un coût de 120 millions de dollars Coppola. Deadpool et Wolverine est tombé à 990 cinémas et a rapporté 751 000 $ alors qu’il dépassait les 635 millions de dollars.

Sortie par A24 de John Crowley Nous vivons dans le temps avec Florence Pugh et Andrew Garfield a rapporté 226 000 $ dans seulement cinq salles. La moyenne par cinéma de 45 182 $ est la quatrième plus élevée de l’année derrière Sortes de gentillesse, samedi soiret Deadpool et Wolverine. Ces versions de plate-forme n’ont clairement rien fait pour les deux premiers films, car chacun rapportera moins de 10 millions de dollars au total. Bonne chance à Nous vivons dans le tempsqui s’étendra encore cette semaine et s’élargira le 25 octobre.

Moi, moche et méchant 4 est également devenu le 69ème film à rapporter plus de 600 millions de dollars à l’étranger. Au total, le film coûte plus de 961 millions de dollars. Chacun des Un moi méprisable des suites et Minions les retombées ont rapporté plus de 900 millions de dollars.

Sur la vigne : Sourire 2 Espère surpasser Terrifiant 2

Une suite d’horreur semble en surpasser une autre la semaine prochaine alors que Sourire 2 devrait facilement prendre la première place. L’original s’est ouvert à 22,6 millions de dollars en 2022 et a ensuite rapporté plus de 105 millions de dollars. Paramount espère des chiffres encore plus importants. Le candidat aux prix Certified Fresh de Sean Baker est également en version limitée de Neon. Anora avec Mikey Madison. Roadside lance le pick-up Sundance de Titus Kaphar Faire preuve de pardon avec Andre Holland, John Earl Jelks, Andra Day et Aunjanue Ellis-Taylor ; celui-là est également certifié frais sur le Tomatomètre. Le charmant film d’Ant Timpson est également en version limitée. Rat de bibliothèque avec Elijah Wood et Nell Fisher, sur une jeune fille et son ancien père magicien à la recherche d’une panthère légendaire dans la nature.

Liste complète des résultats au box-office : du 11 au 13 octobre 2024

