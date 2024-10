Billetterie du week-end : Joker : Folie à Deux réalise des débuts décevants

Warner Bros. a connu l’un de ses plus grands succès de tous les temps avec la sortie du film de Todd Phillips. Joker en 2019. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 335 millions de dollars au niveau national, ce qui en fait l’un des films classés R les plus rentables de tous les temps, et cela représente plus d’un milliard de dollars à l’échelle mondiale, le tout avec un budget compris entre 55 et 70 millions de dollars, selon sur quel rapport vous croyez. C’est des cacahuètes pour un film dans l’univers de la bande dessinée. Alors pourquoi ne pas laisser carte blanche à Phillips pour transformer la suite en quasi-musicale et tripler le budget ? Les fans sont enfermés, non ? Droite? Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ?

Roi de la récolte : Joker : Folie à Deux Réussit des débuts décevants

Les chiffres pour Joker : Folie à Deux pourrait être à juste titre placé dans notre section Rotten Returns cette semaine. Mais il faut placer quelque chose ici, et cela pourrait tout aussi bien être le film qui était n°1 dans le pays avec un montant estimé à 37,8 millions de dollars, selon Warner Bros. C’est une baisse remarquable pour une suite à un film qui a débuté avec 96,2 millions de dollars. millions – l’ouverture la plus élevée jamais enregistrée en octobre – et a connu un solide suivi avec un multiple de 3,48 par rapport à son montant brut final. Folie à Deux’Les chiffres vont dans l’autre sens. Todd Phillips a poursuivi son énorme succès de La gueule de boisun film doté d’un budget de 35 millions de dollars, avec des suites totalisant environ 183 millions de dollars. Les deux furent encore de grands succès. En regardant les films qui étaient des suites directes des « originaux » initialement sortis dans la fourchette de plus de 50 millions de dollars, Joker : FaD rejoint désormais cette liste de ceux dont les week-ends d’ouverture ont le plus diminué :

Wonder Woman 1984* (-88,36%)

Alice de l’autre côté du miroir (-76,87%)

Les merveilles (-69,95%)

The Boss Baby : une entreprise familiale* (-68,13%)

Joker : Folie à Deux (-60,80%)

Aquaman et le royaume perdu (-59,21%)

La vie secrète des animaux de compagnie 2 (-55,29%)

Evan Tout-Puissant (-54,10%)

Le film Lego 2 : la deuxième partie (-50,59%)

Godzilla : le roi des monstres (-48,73%)

Maléfique : Maîtresse du Mal (-46,78%)

Teenage Mutant Ninja Turtles : Sortir de l’ombre (-46,14%)

Sexe et ville 2 (-45,65%)

Scooby-Doo 2 : Les monstres se déchaînent (-45,64%)

La colère des Titans (-45,36%)

Cinquante nuances plus sombres (-45,28%)

Shazam! Fureur des dieux (-43,72%)

Anges et Démons (-40,05%)

Les suites de Wonder Woman et Le bébé patron obtenez un laissez-passer pour leurs sorties en période de pandémie, mais si vous comptez des points, Warner Bros. possède neuf des 18 films de cette liste. Mode’Les 37,8 millions de dollars ne font pas partie des pires ouvertures pour un film dans l’histoire des budgets de 200 millions de dollars – au moins 17 films ont connu des ouvertures pires – et Warner Bros. lui-même en a quelques autres pires que cela, comme Terminateur 3, Salut Terminatoret Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. Leur désastre de l’année dernière, L’éclairmême ouvert à 55 millions de dollars. Mais si l’on considère les films de ce budget avec une ouverture nationale de moins de 60 millions de dollars, seule une poignée d’entre eux (le film de Peter Jackson Roi Kong et finale Hobbit film, Pas le temps de mourir, Hommes en noir 3, Transformers : le dernier chevalier) ont bénéficié d’un soutien international suffisant pour les sortir du rouge lors de leurs sorties en salles. Titanesque est en quelque sorte dans une ligue à part sur ces listes. Le Joker La suite, quant à elle, a ajouté 81,1 millions de dollars à son total ce week-end du côté international. Ce ne sera pas suffisant.

La prochaine question sera de savoir dans quelle mesure la baisse sera brutale la semaine prochaine. Sera-t-il de type historique ou juste assez grave pour anéantir complètement ses perspectives ? Il y a quelques années à peine, le projet de David Gordon Green Halloween tue ouvert à 49,4 millions de dollars, a chuté de -70,8 % et a terminé avec seulement 92 millions de dollars. Certes, il était également disponible en streaming à domicile, et nous n’étions même pas une année complète dans la partie vaccinale de la pandémie. L’année dernière Les merveilles puis ouvert à 46,1 millions de dollars, a chuté de 78,1 % sans diffusion à domicile et a terminé avec seulement 84,4 millions de dollars.

Joker : Folie à Deux’Le Tomatometer a chuté de façon drastique après ses débuts au Festival international du film de Venise. Son Popcornmeter est également le pire score d’audience pour une sortie majeure cette année, et les personnes interrogées lui ont également attribué un D Cinemascore, à égalité pour la pire note de 2024 avec L’exorcisme. Cela ne va pas bien se terminer pour Joker : Folie à Deuxle rare défaut financier sur le CV de Phillips.

Le Top 10 et au-delà : Le robot sauvage Tient en seconde, Oiseau blanc Fait ses débuts en septième

Le leader de la semaine dernière, Le robot sauvagea chuté de 47,8 % cette semaine à 18,7 millions de dollars. Cela porte son total sur 10 jours à 63,9 millions de dollars. Comment cela concorde-t-il avec la suggestion de la semaine dernière selon laquelle le montant pourrait se situer autour de 120 à 125 millions de dollars ? À l’heure actuelle, il maintient sa 10e place parmi les sorties de septembre jusqu’à son deuxième week-end. C’est près de 4 millions de dollars en avance sur le rythme de Nuageux avec une chance de boulettes de viande 2bien que ce film ait eu un deuxième week-end de 20,9 $ et ait terminé avec 119,7 millions de dollars. Le robot sauvage il faudra se regrouper un peu pour rester sur cette voie, mais l’estimation n’est toujours pas loin, même si on la ramène à 110-120 millions de dollars. Dans le monde entier, le film ne coûte que 100,4 millions de dollars et aura besoin d’un peu plus de punch à l’étranger pour générer des bénéfices.

Warner Bros. est bien plus joli avec celui de Tim Burton Jus de Beetle Jus de Beetlequi a dépassé ce week-end les 400 millions de dollars dans le monde, le huitième film cette année à atteindre cet objectif (et le troisième de WB). Un montant supplémentaire de 10,3 millions de dollars porte le total national à 265,5 millions de dollars. C’est encore moins de 2 millions de dollars de retard Star Wars : Épisode II – L’Attaque des clonesbien que le cinquième week-end de ce film ne coûtait que 9,4 millions de dollars, la suite de Burton reste donc en passe de remporter 300 millions de dollars au niveau national.

Ce qui fait bien pire sur le front de l’animation, c’est celui de Paramount. Transformateurs Unjusqu’à seulement 5,3 millions de dollars lors de son troisième week-end. À ce stade, le film n’atteindra pas 60 millions de dollars au niveau national et pourrait à peine dépasser les 100 millions de dollars dans le monde. Il pourrait finir par être le plus gros perdant du studio de l’année, remplaçant celui de John Krasinski. Si. Universal et Blumhouse, en revanche, ont un succès assez solide avec le remake de Ne dites rien de malqui, après 2,8 millions de dollars ce week-end, s’élève à 32,5 millions de dollars au niveau national et à 67,4 millions de dollars dans le monde.

Dans la seconde moitié du top 10, nous avons encore Deadpool et Wolverine s’ajoutant à son total historique de 1,58 million de dollars. Celle de Coralie Faraget Le fond semblait être sur le point de disparaître de la liste, mais une baisse de 34 % l’a propulsé à la septième place avec 1,36 million de dollars. Le film d’horreur corporelle de Mubi a désormais rapporté 9,7 millions de dollars en diffusion à grande échelle. La version initiale de la plateforme Amazon/MGM de Mon vieux cul en est maintenant à sa deuxième semaine de diffusion à grande échelle, et il a rapporté 908 000 $, ce qui porte son total à seulement 4,5 millions de dollars. A24 élargi Un homme différent dans 265 cinémas ce week-end, et il n’a rapporté que 186 000 $ pour un total de 373 000 $.

Après deux ans d’absence, Lionsgate a finalement publié le film de Marc Forster. Oiseau blanc («Une histoire merveilleuse« ) et cela a continué une série d’ouvertures médiocres pour le studio. Six d’affilée ont désormais ouvert à moins de 5 millions de dollars, et celui-ci était le plus faible du groupe avec 1,56 million de dollars, soit à peine plus que 1992qui a ouvert à 1,41 million de dollars dans seulement 875 salles. L’un de ces six films était celui de Francis Ford Coppola. Mégalopole; son score Tomatometer de 46 % et son D+ Cinemascore ont chuté de 73,9 % à 1,07 million de dollars. Il a rapporté 6,4 millions de dollars à ce jour. Alexandre Aja Ne jamais lâcher prise avec Halle Berry est sorti du top 10 mais est le seul film au cours de cette séquence depuis Lionsgate à rapporter plus de 10 millions de dollars.

Pour conclure les versions limitées de cette semaine, Jason Reitman samedi soir a gagné 280 000 $ dans 21 cinémas. Il a gagné 638 000 $ alors qu’il se prépare à son large lancement le week-end prochain. Pendant ce temps, GKids a sorti le film de Kiyotaka Oshiyama. Regarder en arrière dans quelques salles, ce qui, avec les projections du dimanche dans 535 lieux, a rapporté 688 000 $.

Sur la vigne : Terrifiant 3 Se prépare pour la confrontation avec les clowns

Ne serait-ce pas quelque chose la semaine prochaine si Terrifiant 3 réellement battu Joker ? Un film indépendant peut faire rêver, n’est-ce pas ? Étant donné à quel point le deuxième film a élargi son audience et fait connaître Art the Clown, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à une grosse surprise la semaine prochaine au box-office. Celui de Jason Reitman samedi soir s’ouvre largement, comme mentionné ci-dessus, et devrait être meilleur que le documentaire Pharrell Williams Lego Pièce par pièce et le dernier Mon université de héros film, Tu es le prochain. Un grand Joker drop et une grande sortie pour Terrifiant 3 pourrait produire des titres intéressants la semaine prochaine.

