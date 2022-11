Billetterie du week-end d’ouverture de Wakanda Forever

Disney et “Black Panther: Wakanda Forever” de Marvel Studios a récolté environ 180 millions de dollars lors de ses débuts nationaux, ce qui lui a valu le record du plus grand premier match du mois de novembre et le deuxième meilleur premier match de 2022.

La suite tant attendue du hit “Black Panther” de 2018 a généré un fort bouche à oreille avant son week-end d’ouverture, les critiques louant le film pour avoir honoré feu Chadwick Boseman et poussé l’univers cinématographique Marvel vers le futur.

“Wakanda Forever” devrait attirer 12,7 millions de clients ce week-end, selon les données d’EntTelligence. Seul “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Marvel a attiré plus de cinéphiles, attirant 13,7 millions lors de son week-end d’ouverture en mai.

“Multiverse of Madness” est aussi le film qui détient actuellement le record de l’ouverture la plus élevée en 2022, avec 187 millions de dollars. Si “Wakanda Forever” voit une augmentation des ventes de billets dimanche, il pourrait dépasser ce chiffre.

Le film a déjà surperformé “Hunger Games: Catching Fire”, qui a totalisé 158 millions de dollars lors de ses débuts en 2013, qui était l’ouverture de novembre la plus élevée de tous les temps.

Les ventes de billets ont été alimentées par un afflux de cinéphiles afro-américains et hispaniques qui ont afflué dans les cinémas pendant le week-end. Comme “Black Panther”, “Wakanda Forever” présente un casting à prédominance noire, mais il compte également plusieurs acteurs hispaniques. Ces deux données démographiques ont été extrêmement importantes pour le succès au box-office du premier film.

EntTelligence estime que 36% des acheteurs de billets étaient afro-américains, soit plus du double de la démographie généralement représentée pour les autres films Marvel. Le public hispanique a représenté 13 % des ventes de billets.

“” Wakanda Forever “répond aux attentes non seulement en tant que blockbuster important pour Disney et les salles de cinéma, mais également en tant que mémorial de Chadwick Boseman que les fans partagent et vivent ensemble”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com.

Le film est également arrivé dans les salles pendant une accalmie dans le calendrier théâtral, offrant un coup de pouce bien nécessaire à l’industrie.

“Après des semaines de ralentissement post-été, ‘Wakanda Forever’ a rappelé avec force la puissance d’un film épique Marvel pour générer des revenus de type blockbuster dans les salles de cinéma”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

“Wakanda Forever” représentait 94% de tout le trafic piétonnier dans les cinémas du pays et représentait près de 100% de toutes les projections au format premium au cours du week-end, selon les données d’EntTelligence.

Dergarabedian de Comscore a noté que le film devrait donner un élan bien nécessaire à l’approche des vacances, car il a une concurrence limitée, sans ouverture de blockbusters majeurs jusqu’à “Avatar: The Way of Water” de Disney le 16 décembre.

“Une réception positive devrait aider à propulser ce film dans les semaines à venir alors que les fans embrassent la poursuite sincère de l’histoire de Black Panther et que le MCU passe à sa prochaine phase”, a déclaré Robbins de BoxOffice.com.