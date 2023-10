Billetterie du Taylor Swift Eras Tour : deuxième meilleure ouverture d’octobre

Taylor Swift et AMC Nous avons collecté les recettes et les résultats sont tombés : le film-concert de l’Eras ​​Tour est le deuxième plus grand match d’ouverture national d’octobre de tous les temps.

Le film a rapporté 92,8 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours de sortie en salles, ce qui est en deçà des attentes d’AMC, qui prévoyait entre 95 et 97 millions de dollars, et des analystes du box-office qui prévoyaient une ouverture de plus de 100 millions de dollars.

Pourtant, les débuts théâtraux de Swift sont un énorme succès, compte tenu de son genre et des limites de sa sortie. Le film du concert Eras Tour a déjà battu des records et devrait en battre encore quelques-uns avant la fin de sa diffusion.

Les analystes du box-office ont admis que leurs prédictions étaient élevées, mais ont déclaré à CNBC que le film était une « licorne » dans le monde du cinéma. Aucun film de concert n’avait jamais suscité aussi rapidement un engouement pour la vente de billets ni suscité autant de demande auprès des chaînes de cinéma. Il y avait aussi le prix de base des billets, qui était 40 % plus élevé que celui des sorties de films traditionnels. Les experts ont suggéré que le film pourrait connaître une augmentation plus importante au box-office global.

Mais le film a également dû faire face à des vents contraires. Les avant-premières du jeudi n’ont été annoncées que moins d’un jour avant la mise à disposition des billets, et les projections du vendredi n’ont commencé qu’à 18 heures, heure locale. Cela signifiait que de nombreux spectateurs avaient probablement déjà obtenu des billets pour voir le film plus tard dans le week-end, et que le film n’avait pas profité des affaires que les premières projections de vendredi auraient pu générer.

Ainsi, le film Eras Tour n’a récolté que 2,8 millions de dollars en avant-premières de dernière minute jeudi soir, pour un total de 37,5 millions de dollars le jour de son ouverture. Pendant ce temps, l’ouverture la plus élevée d’octobre, Warner Bros.’ « Joker » de 2019 a obtenu 13,3 millions de dollars grâce aux avant-premières de jeudi, alimentant une journée d’ouverture de 39,3 millions de dollars. Pour l’ensemble du week-end, « Joker » a rapporté 96,2 millions de dollars au niveau national.

La troisième ouverture la plus élevée en octobre a été Sony « Venom: Let There Be Carnage » de 2021, qui a récolté 11,6 millions de dollars lors des avant-premières de jeudi soir, menant à une ouverture de 37,4 millions de dollars vendredi.

De plus, alors que le film de Swift est arrivé dans 3 855 salles, le plus grand nombre pour un film de concert, « Joker » a été ouvert dans près de 4 400 emplacements, selon les données de Comscore. « Venom: Let There Be Carnage » a ouvert ses portes dans 4 225 emplacements.

À l’avenir, les comparaisons entre le film de Swift et d’autres sorties seront difficiles, puisque l’Eras ​​Tour organise des engagements uniquement le week-end. Cela rend également difficile la prévision de la baisse du film pour la deuxième semaine, car il n’y a pas de comparaisons étroites entre les films de concerts et on ne sait pas comment le manque de projections en milieu de semaine pourrait avoir un impact sur la circulation piétonnière le week-end prochain. En règle générale, les sorties de type blockbuster chutent entre 50 % et 70 % au cours de leur deuxième week-end.

La tournée théâtrale de l’Eras ​​Tour devrait se terminer le 5 novembre.

AMC a rapporté que le film du concert d’Eras ​​Tour a rapporté 123,5 millions de dollars dans le monde, ce qui le place en bonne voie pour dépasser les 262,5 millions de dollars internationaux de « Michael Jackson’s This Is It » de 2009.