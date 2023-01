Billetterie de Pathaan : Ajay Devgn réagit à la réponse fantastique du film lors de la réservation à l’avance ; Shah Rukh Khan l’appelle un pilier de soutien

Pathaan de Shah Rukh Khan fait du bruit avant sa sortie. Le thriller d’espionnage d’Aditya Chopra a déjà été déclaré blockbuster avant sa sortie, citant la collection record de réservations anticipées. Une poignée de films de Bollywood ont fonctionné au box-office et cette année Drishyam 2 a été un succès. Ajay Devgn a réagi à la réponse énorme que Pathaan a reçue après sa dernière sortie Drishyam 2.

Ajay Devgn a sorti le teaser 2 de son prochain film Bholaa aujourd’hui à Mumbai. Lors de la sortie du teaser, l’acteur a dit à quel point il était heureux que le film de Shah Rukh Khan reçoive une réponse positive. Ajay a déclaré que lorsque Drishyam 2 est devenu un super hit, il espérait que d’autres films recevraient également une réponse similaire. En croisant les doigts, il souhaite que le film qui sort maintenant soit une tête super duper. Il a dit que l’industrie en était une et a révélé qu’il était heureux que Pathaan reçoive une réponse fantastique.

Avant la sortie, Shah Rukh Khan a tenu une session “AskSRK” sur Twitter. L’un des utilisateurs a demandé à la superstar de commenter la réaction d’Ajay Devgn à la réservation anticipée de son film. À cela, SRK a répondu en s’adressant à Ajay comme un pilier de soutien et d’amour pour lui et sa famille pendant des années. Il a ajouté qu’il était un acteur merveilleux et un bel être humain.

Pathan marque le retour de Shah Rukh Khan sur les grands écrans après une pause de quatre ans. Avec King Khan, le film met en vedette les principaux acteurs de Bollywood – Deepika Padukone et John Abraham. L’acteur est réalisé par Siddharth Anand et produit par Aditya Chopra sous Yash Raj Films.

Venir à Bholaa, c’est un thriller d’action mettant en vedette Ajay Devgn et Tabu dans les rôles principaux. Le film est réalisé par Ajay Devgn et produit par Ajay Devgn FFilms, Reliance Entertainment et T-Series. Le film devrait sortir le 30 mars 2023.