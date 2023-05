Billets Wrexham et Chelsea en vente pour un entraînement ouvert en Caroline du Nord

Avant leur match amical au Kenan Memorial Stadium de Chapel Hill, en Caroline du Nord, Wrexham et Chelsea ont organisé des séances d’entraînement ouvertes. Cela permet aux fans américains de voir les deux équipes de près et personnellement dans un cadre plus détendu qu’un match. La séance d’entraînement a lieu la veille du match du 19 juillet. WakeMed Soccer Park à Cary, Caroline du Nord, accueille la session de formation ouverte.

Le stade de 10 000 places abrite les deux séances d’entraînement du club. Wrexham’s est le premier le 18 juillet. Les organisateurs ont provisoirement programmé la session à 17 h HE. Puis, une heure et demie plus tard, la séance d’entraînement de Chelsea commence à 18h30 HE. Les billets pour la session de formation sont maintenant en vente et incluent les deux sessions de formation.

Les billets pour le match de Wrexham contre Chelsea le 19 juillet se sont vendus en trois jours, mais des billets sont disponibles auprès des revendeurs.

L’entraînement ouvert est la première chance de voir Chelsea et Wrexham

Il s’agit de la première session de formation ouverte annoncée aux États-Unis. Pourtant, le calendrier des matchs amicaux de l’été aux États-Unis est abondant.

Ces deux clubs figurent en bonne place dans cette liste de jeux. Wrexham joue un total de trois matchs, dont un match amical contre l’académie de Manchester United. Chelsea, en revanche, joue cinq fois aux États-Unis cet été, plus que tout autre club européen. Cela inclut la Premier League Summer Series et un match amical contre le Borussia Dortmund.

Cependant, les séances d’entraînement ouvertes avec Chelsea et Wrexham sont la première chance que les fans américains auront de voir ces équipes. Que ce soit la formation étoilée de Chelsea alignant une équipe aux États-Unis. Ou, cela peut être des gens comme Paul Mullin, Ben Tozer, Elliot Lee ou Ollie Palmer pour Wrexham. Le Bienvenue à Wrexham documentaire a fait de ces athlètes des vedettes aux États-Unis.