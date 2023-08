Billets West Ham United: Comment obtenir des billets West Ham pour le stade de Londres

Comment obtenir des billets pour West Ham United a été une question posée par à peu près tous les Hammer depuis que les Irons ont emménagé dans le nouveau stade de Londres en 2016.

Ce terrain est également un morceau de l’héritage londonien. Célèbre utilisé pour les Jeux olympiques de 2012 – pour toutes les épreuves d’athlétisme, sans parler des cérémonies d’ouverture et de clôture – le stade olympique a été réaménagé dans le sol où West Ham United joue désormais ses matchs à domicile. Après une période de transition, c’est beaucoup plus comme à la maison pour les Hammers : c’est l’un des meilleurs billets de Premier League et après la qualification, l’un des meilleurs billets d’Europa League également.

Le stade de Londres accueille 62 500 personnes, avec de superbes vues de partout et une atmosphère bruyante lorsque West Ham est en plein essor. Voici FourFourTwo’s guide complet sur comment et où vous pouvez obtenir des billets pour regarder les vainqueurs de la Ligue de conférence Europa en action pour vous retrouver à chanter Je souffle des bulles pour toujours avec le reste des fans des Hammers. C’est tout simplement l’un des meilleurs billets de football en Grande-Bretagne.

Comment obtenir des billets West Ham United pour le stade de Londres

Comment obtenir des billets pour West Ham

Où puis-je acheter des billets pour West Ham United ?

Tous les billets de West Ham United sont disponibles à l’achat via le Billetterie West Ham United.

Quand les billets d’Arsenal sont-ils mis en vente ?

Généralement, entre six et huit avant un match. West Ham ne peut pas les éloigner davantage, en raison du changement des heures de coup d’envoi de la Premier League. Les luminaires peuvent également être déplacés après avoir acheté vos billets.

Assurez-vous de vérifier WHUFC.com en fonction de l’appareil.

Dois-je devenir membre de West Ham United pour obtenir des billets ?

Non – mais ça aide. De temps en temps, les billets de West Ham seront mis en vente générale – en particulier pour les matchs féminins – mais votre meilleure chance est de devenir membre du club.

« Les membres bénéficieront d’une période de vente exclusive pour acheter un billet pour le match respectif », indique-t-il sur le site Web du club. « Après la fin de la période de vente aux membres, et s’il reste des billets, le jeu sera mis en vente générale aux supporters sous réserve du respect des critères de vente qualificatifs et de toute restriction conseillée par la police ou les autorités de délivrance des licences. »

Vous pouvez devenir membre de West Ham via WHUFC.com.

Comment puis-je obtenir des billets pour West Ham United ?

Vos billets pour West Ham United à partir de WHUFC.com, avec des billets offerts par ordre de niveau d’adhésion. Un système de points de fidélité est également en place.

Les détenteurs d’obligations se voient d’abord proposer des billets, puis les détenteurs d’abonnements à l’extérieur, puis les détenteurs d’abonnements réguliers qui ne sont pas sur le programme d’abonnement à l’extérieur. Les détenteurs d’abonnements réguliers ont la possibilité d’acheter des billets à l’extérieur en fonction du nombre de points prioritaires qu’ils ont accumulés pour assister aux rencontres.

S’il reste des billets, les membres de Claret auront la possibilité d’acheter avant une vente générale. C’est extrêmement rare.

En 1991, West Ham a lancé le Bond Scheme, offrant aux supporters la possibilité d’acheter des obligations dans trois fourchettes de prix – 500 £, 750 £ et 950 £ – offrant aux fans un jour de match ou un abonnement pour un siège désigné pendant 150 ans. Ceux-ci sont désormais connus sous le nom de détenteurs d’obligations, qui bénéficient d’un accès prioritaire aux billets conformément à l’accord des détenteurs d’obligations.

Plus d’informations sont disponibles sur WHUFC.com.

Billets pour la Super League féminine : comment acheter des billets pour la WSL féminine de West Ham United ?

Les billets pour les femmes de West Ham United peuvent être achetés auprès de WHUFC.comavec de nombreux luminaires en vente générale.

Des prix

Les joueurs de West Ham United célèbrent (Crédit image : ANP via Getty Images)

Combien coûtent les billets pour West Ham United ?

Les billets pour adultes à West Ham United variaient de 30 £ à 100 £ selon le siège, la catégorie et le rang la saison dernière. La concurrence peut également varier.

West Ham a une gamme complète des prix des billets 2022/23 disponible ici.

Hospitalité

L’hospitalité est-elle disponible au stade de Londres de West Ham United ?

Hospitalité au stade de Londres de West Ham United (Crédit image : West Ham United)

Oui. West Ham United propose une gamme de forfaits d’accueil et exécutifs via le Club London.

Vous pouvez en savoir plus sur ClubLondon.WHUFC.com.

Emplacement

Comment se rendre au London Stadium ?

Situé dans l’est de Londres, le moyen le plus simple d’accéder au stade de Londres est de métro londonien. Stratford est la station de métro la plus connectée à distance de marche, à environ 15 minutes à pied du sol. Stratford est l’une des stations de métro les plus accessibles de Londres, sur la ligne Central, la ligne Jubilee, la ligne Elizabeth, le Docklands Light Railway (DLR), le London Overground et avec les services National Rail exploités par Greater Anglia et C2C.

Stratford International – à 15 minutes à pied – est mieux accessible via les services DLR Southeastern High Speed ​​1, tandis que Pudding Mill Lane station sur le DLR est à 10 minutes et Mèche de Hackney sur le London Overground est à 15 minutes.

Le bus est également une option. Le 388 circule entre Blackfriars et Stratford City, et est le service du centre de Londres à Stratford voyageant à travers le Queen Elizabeth Olympic Park, s’arrêtant au Arène de la boîte en cuivre et Avenue Westfield près du London Aquatics Centre, le service 308 Clapton et Wanstead et le 339 entre Leytonstone et Shadwell s’arrêtent tous les deux à Ville de Stratford. La D8 voyage entre Crossharbour et Stratford International et lors de son voyage à travers le Queen Elizabeth Olympic Park, elle s’arrête à Route des charpentiers et Rue de la piscinequi se trouve à côté du London Aquatics Centre.

Les cyclistes peuvent utiliser la London Cycle Superhighway, tandis que ceux qui utilisent le London Cycle Hire Scheme (Santander Bikes ou Boris bikes) peuvent se garer dans huit stations d’accueil à travers le Queen Elizabeth Olympic Park. Les cinq plus proches du stade de Londres sont Arène de la boîte en cuivre, Centre aquatique de Londres, Chemin Monier, Le podium et Gare de Stratford.

Parking

Une vue aérienne du stade de Londres (Crédit image : Getty)

Le stade de Londres dispose-t-il d’un parking ?

Non. Les spectateurs sont encouragés à ne pas se rendre en voiture au stade de Londres.

Si vous voyagez en voiture, les parkings les plus proches du stade de Londres sont situés à Stratford-Westfield.

Hôtels

Y a-t-il des hôtels à proximité du stade de Londres ?

Ouiil y a beaucoup d’hôtels situés autour du stade de Londres.

Le Stratford Hotel a un 8,2 sur Booking.com et est situé à 1 km du stade de Londres. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite, un centre de remise en forme, un restaurant et un bar.

FAQ sur le stade West Ham United

Est-ce que West Ham est propriétaire du stade de Londres ? Non. West Ham United a signé un bail de 99 ans à partir de la saison 2016/17 – mais pourrait finir par acheter le terrain à l’avenir.

Le stade de Londres peut-il encore accueillir de l’athlétisme ? Oui. Le stade de Londres a organisé des compétitions d’athlétisme depuis que West Ham United a emménagé dans le sol.

Le stade de Londres a-t-il été réduit après les Jeux olympiques ? Oui. Le stade de Londres avait une capacité de 80 000 places lors des Jeux Olympiques de 2012 à Londres et a été réduit à 60 000 pour West Ham United.

Quel était l’ancien terrain de West Ham United? L’ancien stade de West Ham, le Boleyn Ground, était le siège du club de 1904 jusqu’au départ des Hammers en 2016.

