Billets Tottenham: Comment obtenir des billets Spurs pour le stade Tottenham Hotspur

Comment obtenir des billets pour Tottenham a été sur les lèvres de presque tous les fans des Spurs du pays, depuis que les Lilywhites ont ouvert leur terrain ultramoderne d’un milliard de livres.

Le site est l’un des complexes les plus à la pointe de la technologie, non seulement du football anglais, mais aussi du sport dans le monde entier. Classé n ° 4 dans la liste des meilleurs stades du monde de FourFourTwo, chaque centimètre carré du stade Tottenham Hotspur a été conçu à la perfection, des Spurs ayant leur propre brasserie sur place, les installations pour transformer cet endroit en terrain NFL pour le week-end ou le côté kop géant du sol à partir duquel le cœur des fidèles de Tottenham hurle leur appel aux armes pour que le côté marche.

C’est l’un des billets les plus en vogue pour la Premier League, sans parler des billets pour la Ligue des champions lorsque les Spurs sont en compétition. C’est un incontournable, que vous soyez fan ou non, alors voici FFT guide complet sur comment et où vous pouvez obtenir des billets pour l’une des meilleures expériences de football que le Prem a à offrir. C’est tout simplement l’un des meilleurs billets de football au monde.

Comment obtenir des billets Tottenham pour le stade Tottenham Hotspur

Comment obtenir des billets pour Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur célèbre après avoir marqué en FA Cup (Crédit image : Alex Davidson/Getty Images)

Où puis-je acheter des billets pour Tottenham ?

Tous les billets pour Tottenham Hotspur sont disponibles à l’achat via Tottenham Hotspur.com.

Quand les billets pour Tottenham sont-ils mis en vente ?

« Les dates de mise en vente des billets sont annoncées sur le La page billetterie du club« , selon Tottenham, généralement autour six à huit semaines avant un rendez-vous. Les dates de la Premier League devraient changer à l’occasion en raison des heures de télévision.

« Lorsque les billets sont en vente pour votre niveau d’adhésion, connectez-vous à votre compte et sélectionnez le match auquel vous souhaitez assister pour vérifier la disponibilité », conseillent-ils. « Les sièges libérés par le Club seront répertoriés en bleu et les sièges mis en vente sur le Ticket Exchange seront répertoriés en rose. »

Dois-je devenir membre de Tottenham pour obtenir des billets ?

Oui. Bien que les billets soient parfois mis en vente générale, ce n’est pas courant et être membre peut vous aider à sécuriser vos billets. Tottenham vend deux abonnements : One Hotspur et One Hotspur+, auxquels vous pouvez vous inscrire ici.

L’adhésion à One Hotspur coûte 45 £ et vous donne accès à des billets de match, à un bon cadeau de 15 £, à un bon cadeau de 10 £ pour Stadium Tour ou Dare Skywalk, à une réduction SPURSPLAY de 10 £ et à l’accès à One Hotspur Moments.

L’adhésion à One Hotspur+ coûte 55 £ et vous offre tous les mêmes avantages – plus une position sur la liste d’attente des abonnements et un accès prioritaire aux billets et à l’accès au salon des membres pour les événements tiers.

Tottenham propose également des abonnements juniors à partir de 20 £.

Comment puis-je obtenir des billets pour Tottenham away ?

Les billets à l’extérieur pour Tottenham sont d’abord mis en vente aux détenteurs d’abonnements, avant d’être offerts aux membres avec des points de fidélité ensuite. Les points sont accumulés à partir des matchs auxquels ils ont participé.

« Les détenteurs d’abonnements seront contactés par e-mail pour demander des billets à l’extérieur pour tous nos matches de Premier League, de coupe nationale et d’Europe », explique le club. « Si nous ne sommes pas sursouscrits avec les candidatures des détenteurs d’abonnements, nous ouvrirons les candidatures aux membres One Hotspur + et One Hotspur. »

Vous trouverez des informations sur les billets aller sur Tottenham Hotspur.com.

Billets pour la Super League féminine : comment acheter des billets pour la WSL féminine de Tottenham ?

Les billets pour femmes des Spurs sont souvent disponibles en vente générale. Vous pouvez acheter des billets sur Tottenham Hotspur.com.

Des prix

Tottenham Hotspur Stadium avant le match de championnat contre Leicester City en septembre 2022 (Crédit image : Ryan Pierse/Getty Images)

Combien coûtent les billets pour Tottenham ?

Les billets pour adultes à Tottenham variaient de 30 £ à 98 £ pendant la saison 2022/23 selon le siège, la catégorie et le rang. La concurrence peut également varier.

Tottenham propose une gamme complète de prix de billets à partir de 2022/23 disponibles pour Catégorie A, Catégorie B et Catégorie C agencements.

Hospitalité

Les Spurs proposent une gamme de forfaits d’hospitalité et VIP au stade Tottenham Hotspur (Crédit image : Tottenham Hotspur)

L’hospitalité est-elle disponible au stade Tottenham Hotspur ?

Oui. Tottenham propose une gamme d’expériences haut de gamme pour les événements footballistiques et non footballistiques.

Vous pouvez vous renseigner à leur sujet sur Tottenham Hotspur.com.

Emplacement

Comment se rendre au stade Tottenham Hotspur ?

Situé au nord de Londres, le moyen le plus simple d’accéder au stade Tottenham Hotspur est de Londres aérien. La gare la plus proche est Allée du cerf blancà cinq minutes à pied du stade.

Alternativement, il y a d’autres stations lorsque les jours de match sont occupés. Northumberland Park sur la ligne Greater Anglia est à 10 minutes à pied, Tottenham Hale, sur la ligne Victoria et les services Greater Anglia, est à environ 25 minutes à pied, tandis que Seven Sisters, sur la ligne Victoria et London Overground, est à environ 30 minutes à pied, avec des bus qui peuvent vous y emmener plus rapidement.

Vous pouvez aussi voyager en bus. Selon Tottenham, « Avant et pendant un match, les services qui circulent normalement dans le Grande route (149, 259, 279 et 349) sont déviés à l’est du stade à Chemin Lansdownerejoignant la Grande Route à la jonction du parc Northumberland. »

Le vélo, quant à lui, est encouragé. Il y a un grand parking à vélos autour du stade et au centre sportif communautaire de Tottenham et à l’école St Francis De Sales, avec une capacité de 220 vélos sur les deux sites », selon les Spurs.

Parking

Le stade Tottenham Hotspur dispose-t-il d’un parking ?

Non. Les spectateurs sont encouragés à ne pas se rendre en voiture au stade Tottenham Hotspur. Une grande zone de stationnement contrôlée (CPZ) est en service, les routes entourant le stade étant souvent fermées avant, pendant et après un match.

Si vous voyagez en voiture, il est possible de se garer autour d’Edmunton Green sur l’Overground et de descendre jusqu’à White Hart Lane. Il existe d’autres gares et arrêts qui disposent d’un parking, alors vérifiez un itinéraire avant de voyager.

Hôtels

Y a-t-il des hôtels à proximité du stade Tottenham Hotspur ?

Ouiil y a beaucoup d’hôtels situés autour du stade Tottenham Hotspur.

Le Forest House Hostel a obtenu une note de 8,2 sur Booking.com et est situé à 3 km du stade Tottenham Hotspur. Un service de ménage quotidien et un plateau/bouilloire sont assurés dans toutes les chambres.

FAQ sur le stade Tottenham Hotspur

Le Tottenham Hotspur Stadium va-t-il changer de nom ? On pense que Tottenham est prêt à offrir les droits de dénomination du stade à des sponsors potentiels, mais aucun ne les a encore obtenus.

À quelle distance se trouve le stade Tottenham Hotspur de White Hart Lane ? C’est au même endroit. Le terrain du stade Tottenham Hotspur est tourné à 90 degrés par rapport à l’endroit où se trouvait l’herbe à White Hart Lane.

Le Tottenham Hotspur Stadium est-il plus grand que l’Emirates Stadium ? Oui : le Tottenham Hotspur Stadium a une capacité de 62 850 places, tandis que l’Emirates en détient 60 704. Le record de fréquentation du stade Tottenham Hotspur était pour le Derby du nord de Londres contre Arsenal en 2022, lorsque 62 027 se sont emballés dans le sol.

Combien a coûté le Tottenham Hotspur Stadium ? L’ensemble du projet du stade Tottenham Hotspur a coûté 1 milliard de livres sterling. Le coût a augmenté en raison d’un coût d’importation plus élevé d’au moins 15 % causé par le Brexit sur le taux de change, en plus des modifications de la construction, des heures supplémentaires, des embauches supplémentaires et des coûts de construction plus élevés.

Combien de matchs le Tottenham Hotspur Stadium accueille-t-il des matchs de la NFL ? En 2015, Tottenham a annoncé avoir conclu un accord avec la NFL pour organiser un minimum de deux matchs par an dans le cadre d’un partenariat de 10 ans.

Une équipe de la NFL va-t-elle débuter à Londres au Tottenham Hotspur Stadium ? Une franchise de la NFL fait l’objet de rumeurs depuis des années à Londres, cependant, il n’est actuellement pas prévu d’en créer une au stade Tottenham Hotspur.

Le Tottenham Hotspur Stadium peut-il accueillir la Formule 1 ? Après la signature d’un accord de sport automobile de 15 ans avec la Formule 1, une piste de karting devrait être construite sous la tribune sud. Ce sera la première installation de karting électrique dans un stade au monde et il est prévu d’accueillir des courses pour les championnats de karting.

Plus de guides de billets

FourFourTwo propose une gamme de guides pour tout fan de match afin d’obtenir les meilleurs billets de football.

Si c’est les meilleurs billets Premier League que vous recherchez, nous avons des guides sur la façon d’obtenir Billets Arsenal, Billets pour Aston Villa, Billets Chelsea, Billets Liverpool, Billets Manchester City, Billets Manchester United, Billets Newcastle United et Billets West Ham United.