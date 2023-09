Billets Taylor Swift et remise de prêt étudiant parmi les principales escroqueries de l’été

La semaine dernière, la procureure générale de New York, Letitia James, et la Federal Trade Commission obtenu 1,6 million de dollars de la plateforme de recherche d’appartements en ligne Roomster et ses propriétaires pour avoir fraudé des millions de consommateurs américains avec des annonces d’appartements non vérifiées et de faux avis. New York fait partie des six États poursuivre l’entreprise aux côtés de la FTC. Roomster n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Rechercher un appartement peut être stressant, et la dernière chose dont les locataires ont besoin est de se faire arnaquer par de fausses critiques et des appartements qui n’existent peut-être même pas », a déclaré James dans un communiqué.