Billets Real Madrid : Comment obtenir des billets Real Madrid pour le Bernabeu

Comment obtenir des billets pour le Real Madrid est sur les lèvres de presque tous les fans de football depuis l’aube de la Coupe d’Europe, le stade Santiago Bernabeu étant devenu la Mecque du beau jeu – et une place sur la liste de tous les supporters.

Au fil des années, ce vieux terrain emblématique a accueilli certains des moments les plus remarquables du sport. Classé au 12e rang en QuatreQuatreDeux Liste des meilleurs stades du monde. Les rénovations récentes ont complètement transformé l’apparence du stade à l’extérieur, l’intérieur restant le même vieux chaudron de bruit, de sifflets et de superstars Galactico sur le terrain. Chaque année, c’est sans faute l’un des billets les plus populaires pour la Ligue des Champions et les meilleurs billets pour le football européen.

Le stade Bernabeu du Real Madrid peut accueillir environ 83 000 spectateurs, offrant d’excellentes vues et certains des meilleurs footballeurs du monde à regarder. Que vous cherchiez à aller jouer, à faire une visite ou simplement à prendre une photo de l’extérieur, voici FFT guide complet expliquant comment et où vous pouvez obtenir des billets et visiter la maison de Los Blancos. C’est tout simplement l’un des meilleurs billets de football au monde.

Comment obtenir des billets Read Madrid pour le Santiago Bernabeu

Comment obtenir des billets pour le Real Madrid

Une vue générale avant le match retour de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich en 2018 (Crédit image : Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images)

Où puis-je acheter des billets pour le Real Madrid ?

Tous les billets pour le Real Madrid sont disponibles à l’achat via RealMadrid.com.

Quand les billets du Real Madrid sont-ils mis en vente ?

Généralement, deux semaines avant un match.

Cela peut varier selon le moment où les billets sont mis en vente par le club, alors assurez-vous de vérifier les site web pour le match auquel vous souhaitez assister et abonnez-vous aux notifications lorsque les matchs sont en vente.

Dois-je devenir membre du Real Madrid pour obtenir des billets ?

Non. De nombreux billets pour le Real Madrid sont mis en vente générale, en particulier pour les petits matches.

Cependant, les vrais ont des niveaux de carte de membre. Adhésions adultes coûte 149,19 € par an. Chaque membre reçoit la reconnaissance du club pour une durée d’adhésion ininterrompue, obtenant un insigne d’argent pour 25 ans, un insigne d’or pour 50 ans et un insigne de diamant pour 60 ans. Mieux encore, après 50 ans, votre abonnement est gratuit.

Les membres bénéficient d’une ligne d’achat exclusive, d’une réduction sur le prix des sièges d’environ 20 % et d’un achat prioritaire de billets pour les matchs à l’extérieur. ils ont également l’option exclusive d’acheter des billets pour toutes les finales auxquelles participe le Real Madrid (cela fait beaucoup). Les membres bénéficient également d’une entrée gratuite aux visites du Bernabeu, aux matchs du Castilla et peuvent assister aux séances d’entraînement ouvertes de la première équipe.

Des prix

Les fans du Real Madrid affichent des banderoles avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City au Bernabeu (Crédit image : Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Combien coûtent les billets pour le Real Madrid ?

Les billets pour le Real Madrid peuvent varier de n’importe où entre 80 € à 175 € pour Matchs de Liga. Des billets moins chers peuvent être trouvés à partir de 50 €cependant, alors que les billets pour la Ligue des Champions coûteront un supplément.

Le Real Madrid a une liste complète des prix des billets pour chaque match sur son site Internet. site web.

Hospitalité

Hospitalité au stade Santiago Bernabeu du Real Madrid (Crédit image : Real Madrid)

L’hospitalité est-elle disponible au stade Bernabeu du Real Madrid ?

Oui. Le Real Madrid propose ce qu’il appelle « des services uniques et exclusifs fournis par Area VIP-Corporate Hospitality ».

Les billets d’hospitalité au stade comprennent une restauration gastronomique, des services d’hôtesse et une vue imprenable sur le terrain. Vous pouvez en savoir plus sur www.realmadrid.com.

Emplacement

Comment puis-je me rendre au Stade Santiago Bernabeu ?

Situé dans le quartier Chamartin de Madrid, le Bernabeu bénéficie d’un emplacement central.

Le stade est desservi par sa propre station de métro le long de la ligne 10, appelée facilement Santiago Bernabéu. La station est située juste à l’extérieur du sol et une carte sans contact Tarjeta Multi peut être achetée dans n’importe quelle station pour être utilisée dans le métro.

Il est également desservi par bus lignes 14, 27, 40, 43, 120, 147 et 150.

Parking

Peut-on se garer dans l’établissement Stade Santiago Bernabeu ?

Nonil n’y a pas de parking officiel.

Il est préférable pour les spectateurs de prendre les transports en commun, mais il existe une zone bâtie sur le Paseo de la Castellana. Cela ne prévoit qu’un peu plus d’un millier de places de stationnement – ​​alors arrivez bien à l’avance – alors que les places de stationnement réglementées sont limitées dans la zone verte et dans la zone bleue autour du terrain.

Hôtels

Y a-t-il des hôtels à proximité du stade Santiago Bernabeu ?

Ouiil existe de nombreux hôtels situés autour du Santiago Bernabeu.

Le H10 Tribeca a une note de 8,7 sur Booking.com et est situé à 0,5 km du Bernabeu. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite, des coffres-forts, une vue sur la ville, un bar, un restaurant et une réception ouverte 24h/24.

Vols

Comment puis-je réserver des vols pour Madrid ?

Expedia est le meilleur endroit pour réserver des vols pour Madrid. Si vous souhaitez partir de Londres, les vols partent généralement de Heathrow.

Vérifier ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

Quand les vols sont-ils les moins chers vers Madrid ?

Généralement, Septembre à Novembre.

Sur Expedia, les retours de Londres Heathrow à Barcelone varient entre 150 et 250 £ en août – mais ce montant peut diminuer de moitié à la mi-octobre. Pratique pour les fans de football qui souhaitent voyager pour la Ligue des Champions à l’automne.

Assurez-vous de réserver suffisamment à l’avance et parcourez ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

FAQ sur le stade du Real Madrid

Le stade du Real Madrid est-il plus grand que celui de Barcelone ? Non. Avec une capacité de 83 186 places, le Bernabeu est plus petit que le Camp Nou, qui a une capacité de 99 354 places.

Pourquoi le stade du Real Madrid s’appelle-t-il Bernabeu ? Anciennement connu sous le nom d’Estadio Real Madrid Club de Futbol, ​​le stade a été renommé en l’honneur de Santiago Bernabeu en 1955. Bernabeu est considéré par beaucoup comme le père du club, un footballeur espagnol qui a joué pour le Real Madrid en tant qu’attaquant avant de devenir président du club pendant 35 ans, de 1943 jusqu’à sa mort en 1978.

Le Bernabeu est-il terminé ? Le Bernabeu devrait être terminé en décembre 2023, suite aux rénovations apportées au sol.

