Billets PSG : Comment obtenir des billets Paris Saint-Germain pour le Parc des Princes

Comment obtenir des billets pour le PSG au Parc des Princes est une question que les fans du Paris Saint-Germain se posent depuis des générations – mais plus récemment, le club est devenu une destination pour les fans du monde entier.

Depuis leur rachat par le Qatar, les Parisiens sont devenus l’une des formations européennes les plus en vogue, signant des superstars par lots et des titres remportés en France. Des joueurs comme David Beckham, Zlatan Ibrahimovic et bien sûr Neymar et Lionel Messi ont tous joué ici : Kylian Mbappe a également élu domicile au Parc des Princes – et c’est toujours l’un des meilleurs billets de football du moment et l’un des billets européens les plus chauds du moment. n’importe quelle saison donnée.

Paris étant de toute façon une destination touristique qui mérite d’être visitée, il n’y a aucune excuse pour que les fans de football ne s’enregistrent pas pour un match s’ils sont dans la ville. Voici QuatreQuatreDeux guide complet expliquant comment et où vous pouvez accéder à l’un des billets les plus populaires pour la Ligue des Champions.

Comment obtenir des billets PSG pour le Parc des Princes

Comment obtenir des billets pour le Paris Saint-Germain

Les supporters du Paris Saint-Germain brandissent des fusées éclairantes et des drapeaux lors du match de Ligue 1 contre Marseille (Crédit image : GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images)

Où puis-je acheter des billets PSG ?

Tous les billets du Paris Saint-Germain seront mis en vente à partir de PSG.fr.

Quand les billets du PSG sont-ils mis en vente ?

Les billets du Paris Saint-Germain peuvent être mis en vente huit semaines avant un match.

Ces billets peuvent souvent être mis en vente en lots avec d’autres matches avant d’être proposés sous forme de billets individuels. Cela peut varier selon le moment où les billets sont mis en vente par le club, alors assurez-vous de vérifier les site web pour le match auquel vous souhaitez assister et abonnez-vous aux notifications lorsque les matchs sont en vente.

Dois-je devenir membre du PSG pour obtenir des billets ?

Non. Vous n’avez pas besoin d’être membre payant du Paris Saint-Germain mais vous devez disposer d’un compte gratuit sur le site.

Le PSG propose cependant des adhésions sur son site. L’adhésion Rouge et Bleu coûte 24,90 € et vous offre une priorité sur les billets, une réduction de 10 % sur les visites du stade et d’autres avantages.

Vous pouvez tout savoir sur le forfait adhésion sur le site du PSG site web.

Des prix

Vue générale à l’extérieur du Parc des Princes avant le Paris Saint-Germain contre le Maccabi Haifa FC en 2022 (Crédit image : Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

Combien coûtent les billets PSG ?

Les billets au Paris Saint-Germain peuvent varier de n’importe où entre 30€ à 150€. Les rencontres européennes et les grands matchs peuvent coûter plus cher que les matchs standards de Ligue 1.

Le PSG dispose d’une liste complète des prix des billets pour chaque match lorsque vous achetez des billets.

Hospitalité

Le Paris Saint-Germain propose une gamme de packages d’hospitalité au Parc des Princes (Crédit image : PSG)

L’hospitalité est-elle disponible au Parc des Princes du PSG ?

Oui. Le Paris Saint-Germain propose ce qu’il décrit comme « un accueil personnalisé, un décor raffiné et des rafraîchissements de qualité, associés à une action à indice d’octane élevé sur le terrain ».

Vous pouvez en savoir plus sur le PSG site web.

Emplacement

Comment se rendre au Parc des Princes ?

Situé au sud-ouest de Paris, dans le 16ème arrondissement, le Parc des Princes est très accessible en transports en commun.

Si vous prenez le Métro, vous pouvez prendre l’une des deux lignes suivantes. Par Ligne 9vous devrez descendre au Porte de Saint-Cloud arrêt; par la ligne 10, c’est le Porte d’Auteuil arrêtez dont vous aurez besoin.

Par busvous aurez besoin de l’un des 22, 62 ou 72 lignes si vous descendez à Porte de Saint-Cloud. Si vous descendez à Porte d’Auteuilce sont des lignes 32 et 52.

Le Parc des Princes est également accessible en voiture, depuis le périphérique sud. Sortir à D910 / Boulogne.

Parking

Peut-on se garer dans l’établissement Parc des Princes ?

Nonil n’y a pas de parking officiel.

Il y a un parking dans la rue autour du stade qui coûte entre 4 et 8 € mais il peut être difficile de trouver une place les jours de match et d’arriver à l’heure en raison du trafic intense. Le mieux est de vous garer plus loin et d’entrer à pied ou de prendre les transports en commun.

Y a-t-il des hôtels à proximité du Parc des Princes ?

Ouide nombreux hôtels sont situés autour du Parc des Princes.

L’Hôtel Botaniste a un 8,5 sur Réservation.com et est situé à 1 km du Bernabeu. L’hôtel propose un parking privé, une connexion Wi-Fi gratuite, une réception ouverte 24h/24, une terrasse, un bar et un jardin.

Eurostar

L’Eurostar va-t-il de Londres à Paris ?

Oui. Les trains Eurostar relient Londres St. Pancras à la Gare du Nord à Paris et peuvent coûter entre 70 £ et 150 £ selon le moment où vous partez et la distance que vous réservez à l’avance.

Vous pouvez réserver sur Eurostar.com.

Vols

Comment puis-je réserver des vols pour Paris ?

Expedia est le meilleur endroit pour réserver des vols pour Paris. Si vous souhaitez partir de Londres, les vols partent généralement de Gatwick.

ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

Quand les vols sont-ils les moins chers vers Paris ?

Généralement, Novembre à Décembre.

Sur Expedia, les retours de Londres Gatwick à Paris varient entre 80 et 120 £ en septembre et octobre – mais ce chiffre peut chuter à 60-90 £ en novembre. Pratique pour les fans de football qui souhaitent voyager pour la Ligue des Champions à l’automne.

Assurez-vous de réserver suffisamment à l’avance et parcourez ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

FAQ sur le stade du PSG

L’équipe de France joue-t-elle au Parc des Princes ? L’équipe de France joue ses matches à domicile au Stade de France depuis son ouverture en 1998. Avant cela, elle jouait au Parc des Princes.

Le PSG va-t-il déménager son stade ? Bien que le Parc des Princes soit un stade ancien, il n’est pas prévu pour l’instant que le Paris Saint-Germain quitte le terrain.

Plus de guides de billets

FourFourTwo propose une gamme de guides pour que tout fan de match puisse obtenir le meilleurs billets de football.

Si c’est les meilleurs billets pour la Premier League que vous recherchez, nous avons des guides sur la façon d’obtenir Billets Arsenal, Billets pour Aston Villa, Billets Chelsea, Billets Liverpool, Billets Manchester City, Billets Manchester United, Billets Newcastle United, Billets Tottenham Hotspur et Billets pour West Ham United.

Vous recherchez des billets pour le football européen, qu’il s’agisse de billets pour la Ligue des Champions ou de billets pour la Ligue Europa ? Nous avons des guides sur la façon d’obtenir Billets Barcelone, Billets Real Madrid, Billets Borussia Dortmund, Billets pour le Bayern Munich, Billets Milan AC, Billets Inter Milan et Billets PSG.