Les billets commencent à seulement 12 $ et tous les matchs à domicile du calendrier sont disponibles, y compris le match d’ouverture de Tech contre Duke le 2 décembre. Les Yellow Jackets accueillent également le Boston College, Notre Dame, Pittsburgh et la Caroline du Nord au mois de janvier, comme ainsi que Wake Forest, Syracuse, Clemson et Florida State en février et mars.

Vous cherchez à redonner à Tech une importance nationale, entraîneur-chef de première année Damon Stoudamire apporte l’expérience de 13 ans en tant que joueur NBA à succès, 10 ans d’expérience en tant qu’entraîneur au niveau collégial et quatre ans au niveau NBA. Les Jackets renvoient quatre partants de leur équipe 2022-23, tout en ajoutant une classe de transfert de cinq joueurs classée n ° 17 au pays par 247Sports et quatre étudiants de première année talentueux.

Les Jackets organiseront plusieurs soirées à thème, notamment sur le yoga et l’éducation, lorsque le Boston College viendra en ville le 6 janvier ; les scouts et la soirée de foi et de famille lors de la visite de Virginie le 20 janvier, la soirée syndicale et médicale pour la Caroline du Nord le 30 janvier, et Tech célébrera les sports de jeunesse avec une soirée de joie, de danse et d’esprit pour Syracuse le 17 février.

Les abonnements restent disponibles pour la campagne 2023-24 et offrent le meilleur rapport qualité-prix aux fans de Tech, qui ont accès aux 16 jeux pour aussi peu que 18 $ par match. Les membres ayant un abonnement saisonnier bénéficient également d’une plus grande flexibilité en matière de billets avec la possibilité d’échanger (uniquement disponible avec les abonnements saisonniers), de transférer ou de vendre leurs billets, et ont un accès prioritaire aux meilleurs emplacements de sièges qui deviennent disponibles grâce à la relocalisation des membres.

Les mini packs de 6 et 9 jeux de Tech restent également disponibles.